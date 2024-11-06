Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп отметил свою победу на президентских выборах фирменным танцем во Флориде под композицию «Y.M.C.A.» группы Village People. Видеозапись была опубликована в соцсетях.
«На кадрах видно, как Трамп энергично двигает руками и ногами, а также периодически указывает на кого-то за кадром. Этот жест стал частью его выступления, где он также приветствовал пришедших на событие сторонников», — передает NEWS.ru. Танец под песню «Y.M.C.A.» уже стал своеобразной традицией на предвыборных митингах Трампа.
Впервые республиканец начал использовать эту песню в 2020 году в ходе своей предвыборной кампании. Тогда этот трек традиционно звучал в конце предвыборных митингов.
По данным американским СМИ, Трамп одержал победу на 60-х выборах США. Он набрал 277 голосов от выборщиков, в то время как его оппонент Камала Харрис от демократов получила 226 голосов. Республиканца уже поздравили многие мировые лидеры из разных стран. Кто именно — в материале URA.RU.
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