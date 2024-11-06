Трамп отметил свою победу танцем под песню «Y.M.C.A.». Видео

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Трамп отметил свою победу на президентских выборах фирменным танцем
Трамп отметил свою победу на президентских выборах фирменным танцем Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп отметил свою победу на президентских выборах фирменным танцем во Флориде под композицию «Y.M.C.A.» группы Village People. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

«На кадрах видно, как Трамп энергично двигает руками и ногами, а также периодически указывает на кого-то за кадром. Этот жест стал частью его выступления, где он также приветствовал пришедших на событие сторонников», — передает NEWS.ru. Танец под песню «Y.M.C.A.» уже стал своеобразной традицией на предвыборных митингах Трампа.

Впервые республиканец начал использовать эту песню в 2020 году в ходе своей предвыборной кампании. Тогда этот трек традиционно звучал в конце предвыборных митингов.

По данным американским СМИ, Трамп одержал победу на 60-х выборах США. Он набрал 277 голосов от выборщиков, в то время как его оппонент Камала Харрис от демократов получила 226 голосов. Республиканца уже поздравили многие мировые лидеры из разных стран. Кто именно — в материале URA.RU.

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Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп отметил свою победу на президентских выборах фирменным танцем во Флориде под композицию «Y.M.C.A.» группы Village People. Видеозапись была опубликована в соцсетях. «На кадрах видно, как Трамп энергично двигает руками и ногами, а также периодически указывает на кого-то за кадром. Этот жест стал частью его выступления, где он также приветствовал пришедших на событие сторонников», — передает NEWS.ru. Танец под песню «Y.M.C.A.» уже стал своеобразной традицией на предвыборных митингах Трампа. Впервые республиканец начал использовать эту песню в 2020 году в ходе своей предвыборной кампании. Тогда этот трек традиционно звучал в конце предвыборных митингов. По данным американским СМИ, Трамп одержал победу на 60-х выборах США. Он набрал 277 голосов от выборщиков, в то время как его оппонент Камала Харрис от демократов получила 226 голосов. Республиканца уже поздравили многие мировые лидеры из разных стран. Кто именно — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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