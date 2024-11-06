В Перми задержали управляющую скандальным домом престарелых «Долголетие»

Следственный комитет предъявил обвинение управляющей пансионата для стариков «Долголетие». Женщину будут судить по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть людей. Главу пансионата, где ранее нашли множество нарушений задержали.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю управляющей пансионата в городе Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время обвиняемая задержана», — сообщает СУ СК по Пермскому краю в Telegram.
Ранее, URA.RU рассказывало, что пансионат обвинили в доведении до смерти двух постояльцев родственники последних. В центр нагрянула массовая проверка различных ведомств, которые нашли множество нарушений. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Работу пансионата приостановили, прокуратора требует в суде его полного закрытия.
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