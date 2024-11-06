Екатеринбурженка засудила метро из-за турникета

В Екатеринбурге 36-летняя женщина взыскала с метро 146 тысяч рублей за травму ноги об створки турникета на станции «Ботаническая». После инцидента пострадавшая больше не может вести привычный образ жизни, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Местная жительница испытывает физические и нравственные страдания, с момента происшествия проходит длительное лечение, что подтверждается медицинскими документами, длительный период времени нуждалась и нуждается до сих пор в постоянном присмотре и уходе со стороны посторонних лиц», — пояснили в ведомстве. Эти обстоятельства послужили основанием для удовлетворения исковых требований.
Травма была получена из-за неправильной работы турникета. У пострадавшей были диагностированы серьезные повреждения коленного сустава, что потребовало значительных затрат на лечение и реабилитацию. Судебный акт по данному делу пока не вступил в законную силу.
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