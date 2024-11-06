06 ноября 2024

Екатеринбурженка засудила метро из-за турникета

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск тематического «космического» состава метро. Екатеринбург, турникет, метро, станция 1905 года, пассажиры в метро
Пассажирка взыскала 146 тысяч рублей из-за неправильной работы турникета (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 36-летняя женщина взыскала с метро 146 тысяч рублей за травму ноги об створки турникета на станции «Ботаническая». После инцидента пострадавшая больше не может вести привычный образ жизни, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Местная жительница испытывает физические и нравственные страдания, с момента происшествия проходит длительное лечение, что подтверждается медицинскими документами, длительный период времени нуждалась и нуждается до сих пор в постоянном присмотре и уходе со стороны посторонних лиц», — пояснили в ведомстве. Эти обстоятельства послужили основанием для удовлетворения исковых требований.

Травма была получена из-за неправильной работы турникета. У пострадавшей были диагностированы серьезные повреждения коленного сустава, что потребовало значительных затрат на лечение и реабилитацию. Судебный акт по данному делу пока не вступил в законную силу.

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В Екатеринбурге 36-летняя женщина взыскала с метро 146 тысяч рублей за травму ноги об створки турникета на станции «Ботаническая». После инцидента пострадавшая больше не может вести привычный образ жизни, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Местная жительница испытывает физические и нравственные страдания, с момента происшествия проходит длительное лечение, что подтверждается медицинскими документами, длительный период времени нуждалась и нуждается до сих пор в постоянном присмотре и уходе со стороны посторонних лиц», — пояснили в ведомстве. Эти обстоятельства послужили основанием для удовлетворения исковых требований. Травма была получена из-за неправильной работы турникета. У пострадавшей были диагностированы серьезные повреждения коленного сустава, что потребовало значительных затрат на лечение и реабилитацию. Судебный акт по данному делу пока не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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