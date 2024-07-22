Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста РФ

23 июля 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Путин присвоил певцу Ярославу Дронову звание заслуженного артиста РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Соответствующий указ был опубликован и стал доступен для ознакомления на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <… > Дронову Ярославу Юрьевичу», — говорится в документе. Кроме того, в рамках тех же наградных мероприятий, Владимир Путин наградил известного режиссера-постановщика Александра Митту орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Эти почести отражают признание вклада культурных деятелей в развитие искусства и культуры России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Соответствующий указ был опубликован и стал доступен для ознакомления на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <… > Дронову Ярославу Юрьевичу», — говорится в документе. Кроме того, в рамках тех же наградных мероприятий, Владимир Путин наградил известного режиссера-постановщика Александра Митту орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Эти почести отражают признание вклада культурных деятелей в развитие искусства и культуры России.