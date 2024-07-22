22 июля 2024

Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста РФ

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Концерт SHAMAN у посольства США в Москве, шаман, shaman, дронов ярослав
Путин присвоил певцу Ярославу Дронову звание заслуженного артиста РФ Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Соответствующий указ был опубликован и стал доступен для ознакомления на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <… > Дронову Ярославу Юрьевичу», — говорится в документе.

Кроме того, в рамках тех же наградных мероприятий, Владимир Путин наградил известного режиссера-постановщика Александра Митту орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Эти почести отражают признание вклада культурных деятелей в развитие искусства и культуры России.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Соответствующий указ был опубликован и стал доступен для ознакомления на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <… > Дронову Ярославу Юрьевичу», — говорится в документе. Кроме того, в рамках тех же наградных мероприятий, Владимир Путин наградил известного режиссера-постановщика Александра Митту орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Эти почести отражают признание вклада культурных деятелей в развитие искусства и культуры России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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