Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Соответствующий указ был опубликован и стал доступен для ознакомления на официальном портале правовой информации.
«Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <… > Дронову Ярославу Юрьевичу», — говорится в документе.
Кроме того, в рамках тех же наградных мероприятий, Владимир Путин наградил известного режиссера-постановщика Александра Митту орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Эти почести отражают признание вклада культурных деятелей в развитие искусства и культуры России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.