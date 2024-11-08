Россиянам рассказали, за какие долги могут арестовать

В России могут арестовать за долги, образовавшиеся при преднамеренном или фиктивном банкротстве, либо за неуплату налогов в крупном размере. Об этом сообщила юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева.
«На самом деле, привлечение к уголовной ответственности за долги в рамках российского законодательства не предусмотрено, если речь не идет о неуплате налогов в крупном или особо крупном размере», — заявила Хрусталева, отметив, что также арестовать могут за долги при преднамеренном или фиктивном банкротстве с крупным ущербом для кредиторов. Ее слова передает «Российская газета».
В случае неуплаты налогов гражданам могут быть предъявлены принудительные работы на срок до одного года, штраф от 100 до 300 тысяч рублей, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы также до одного года. «Однако при своевременной оплате задолженности, штрафов и пеней лицо, впервые привлеченное к ответственности по этой статье, может быть освобождено от уголовного преследования», — разъяснила юрист.
За преднамеренное или фиктивное банкротство с признаками уголовного преступления россияне могут быть наказаны штрафом от 200 до 500 тысяч рублей или же в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до трех лет. Также россиянину могут быть предъявлены принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до шести лет.
Ранее сообщалось, что налоговые штрафы и отчисления оштрафованных блогеров принесли в бюджет России 2,4 миллиарда рублей. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), доходы увеличились на 70% за пять месяцев 2024 года.
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