Штрафы из-за налогов стали приносить в бюджет РФ рекордные суммы

05 августа 2024 в 05:28 Размер текста - 17 +

Больше всего в казну приносят санкции за неуплату сборов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Налоговые штрафы принесли российскому бюджету рекордный заработок. По данным статистики ФНС, доходы увеличились на 70% за пять месяцев текущего года и составили 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Известия». «Налоговые штрафы принесли бюджету на 70% больше доходов за пять месяцев 2024-го — 2,4 млрд рублей, следует из статистики ФНС. Больше всего пополняют казну санкции за неуплату сборов, непредоставление деклараций и сокрытие сведений о связях с иностранным бизнесом», — пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику ФНС. Отмечается, что рост поступлений связан с усилением контроля, повышением адресности проверок, увеличением пеней за прошедшие сроки по уплате долга. Также он связан с отчислением оштрафованных блогеров. Ранее прошел установленный законодательством крайний срок для уплаты налога за доходы физлиц. За просрочку оплаты и подачи декларации россияне могут получить штрафы. Подробнее об уплате налога за доходы физических лиц — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налоговые штрафы принесли российскому бюджету рекордный заработок. По данным статистики ФНС, доходы увеличились на 70% за пять месяцев текущего года и составили 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Известия». «Налоговые штрафы принесли бюджету на 70% больше доходов за пять месяцев 2024-го — 2,4 млрд рублей, следует из статистики ФНС. Больше всего пополняют казну санкции за неуплату сборов, непредоставление деклараций и сокрытие сведений о связях с иностранным бизнесом», — пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику ФНС. Отмечается, что рост поступлений связан с усилением контроля, повышением адресности проверок, увеличением пеней за прошедшие сроки по уплате долга. Также он связан с отчислением оштрафованных блогеров. Ранее прошел установленный законодательством крайний срок для уплаты налога за доходы физлиц. За просрочку оплаты и подачи декларации россияне могут получить штрафы. Подробнее об уплате налога за доходы физических лиц — в материале URA.RU.