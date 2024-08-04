04 августа 2024

Штрафы из-за налогов стали приносить в бюджет РФ рекордные суммы

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Больше всего в казну приносят санкции за неуплату сборов Фото:

Налоговые штрафы принесли российскому бюджету рекордный заработок. По данным статистики ФНС, доходы увеличились на 70% за пять месяцев текущего года и составили 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Известия».

«Налоговые штрафы принесли бюджету на 70% больше доходов за пять месяцев 2024-го — 2,4 млрд рублей, следует из статистики ФНС. Больше всего пополняют казну санкции за неуплату сборов, непредоставление деклараций и сокрытие сведений о связях с иностранным бизнесом», — пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику ФНС.

Отмечается, что рост поступлений связан с усилением контроля, повышением адресности проверок, увеличением пеней за прошедшие сроки по уплате долга. Также он связан с отчислением оштрафованных блогеров.

Ранее прошел установленный законодательством крайний срок для уплаты налога за доходы физлиц. За просрочку оплаты и подачи декларации россияне могут получить штрафы. Подробнее об уплате налога за доходы физических лиц — в материале URA.RU.

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Налоговые штрафы принесли российскому бюджету рекордный заработок. По данным статистики ФНС, доходы увеличились на 70% за пять месяцев текущего года и составили 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Известия». «Налоговые штрафы принесли бюджету на 70% больше доходов за пять месяцев 2024-го — 2,4 млрд рублей, следует из статистики ФНС. Больше всего пополняют казну санкции за неуплату сборов, непредоставление деклараций и сокрытие сведений о связях с иностранным бизнесом», — пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику ФНС. Отмечается, что рост поступлений связан с усилением контроля, повышением адресности проверок, увеличением пеней за прошедшие сроки по уплате долга. Также он связан с отчислением оштрафованных блогеров. Ранее прошел установленный законодательством крайний срок для уплаты налога за доходы физлиц. За просрочку оплаты и подачи декларации россияне могут получить штрафы. Подробнее об уплате налога за доходы физических лиц — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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