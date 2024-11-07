Таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово остановили 37-летнего гражданина Китая, который пытался незаконно ввезти в Россию более 2900 деревянных палочек для мороженого общим весом 12 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Через „зеленый коридор“ беспошлинно можно провозить только товары для личного пользования. Изделия, перемещаемые с целью коммерческой выгоды, необходимо декларировать в обязательном порядке. В данном случае пассажир этого не сделал», — сказал начальник Кольцовской таможни Сергей Баландин.
По словам пассажира, он привез палочки в Екатеринбург для демонстрации товара компании из Краснотурьинска, где он работает менеджером по продажам. Теперь ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости всей партии.
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