07 ноября 2024

В Кольцово поймали китайца, перевозившего 12 кило палочек для мороженого. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Партию палочек мужчина перевозил для презентации
Партию палочек мужчина перевозил для презентации Фото:

Таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово остановили 37-летнего гражданина Китая, который пытался незаконно ввезти в Россию более 2900 деревянных палочек для мороженого общим весом 12 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Через „зеленый коридор“ беспошлинно можно провозить только товары для личного пользования. Изделия, перемещаемые с целью коммерческой выгоды, необходимо декларировать в обязательном порядке. В данном случае пассажир этого не сделал», — сказал начальник Кольцовской таможни Сергей Баландин.

По словам пассажира, он привез палочки в Екатеринбург для демонстрации товара компании из Краснотурьинска, где он работает менеджером по продажам. Теперь ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости всей партии.

Пассажир перевозил 2900 деревянных палочек
Пассажир перевозил 2900 деревянных палочек
Фото:
Запрещенный багаж обнаружили на «зеленом коридоре»
Запрещенный багаж обнаружили на «зеленом коридоре»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово остановили 37-летнего гражданина Китая, который пытался незаконно ввезти в Россию более 2900 деревянных палочек для мороженого общим весом 12 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Через „зеленый коридор“ беспошлинно можно провозить только товары для личного пользования. Изделия, перемещаемые с целью коммерческой выгоды, необходимо декларировать в обязательном порядке. В данном случае пассажир этого не сделал», — сказал начальник Кольцовской таможни Сергей Баландин. По словам пассажира, он привез палочки в Екатеринбург для демонстрации товара компании из Краснотурьинска, где он работает менеджером по продажам. Теперь ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости всей партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...