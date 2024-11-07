Челябинские работодатели стали массово нанимать сотрудников старше 40 лет

В Челябинской области из-за дефицита кадров стали чаще рассматривать кандидатов от 40 лет и старше. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе «Зарплата ру».
«В Челябинской области доля просмотров резюме кандидатов когорты 41-50 лет выросла за последние два года с 24% до 26%, 51-60-летних — с 10% до 12%. В предыдущие годы динамики роста просмотров по данным возрастным категориям не наблюдалось», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, во многом это связано с тем, что число резюме специалистов в возрасте 21-30 лет за два года снизилось на 4%. Также не увеличивается число специалистов в возрасте 31-40 лет. Во многом это связано с демографической ямой 90-х и начала нулевых годов. Работодатели не могут нанимать только более молодых специалистов, поскольку нужного количества соискателей просто нет на рынке труда.
При этом все чаще работодатели ищут возрастных специалистов по таким дефицитным профессиям, как токари, наладчики оборудования, водители категорий C, Д и E, врачи, учителя, швеи, строители, электромонтажники и продавцы. По прежнему более молодых кандидатов предпочитают в офисной среде. К ним относятся аналитики, маркетологи, системные администраторы, специалисты по подбору персонала и менеджеры продукта.
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