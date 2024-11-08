Свердловчан отказались признавать мужем и женой после 50 лет брака

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Супруги хотели получить знак отличия «Совет да любовь»
Супруги хотели получить знак отличия «Совет да любовь» Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) пенсионеров не признали мужем и женой после 50 лет брака из-за опечатки в документах в момент, когда они пытались получить знак отличия «Совет да любовь» за супружество. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Управление социальной политики отказало заявителю в подготовке предложения о награждении его и супруги знаком отличия „Совет да любовь“, который вручается лицам за 50 лет совместной жизни. Отказ был мотивирован тем, что в свидетельстве о заключении брака, а также свидетельствах о рождении детей допущена опечатка в отчестве заявителя», — пояснили в ведомстве.

Пенсионеры обратились в прокуратуру, после чего дело дошло до суда. Там и было доказано, что все документы принадлежат семье официально.

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В Первоуральске (Свердловская область) пенсионеров не признали мужем и женой после 50 лет брака из-за опечатки в документах в момент, когда они пытались получить знак отличия «Совет да любовь» за супружество. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Управление социальной политики отказало заявителю в подготовке предложения о награждении его и супруги знаком отличия „Совет да любовь“, который вручается лицам за 50 лет совместной жизни. Отказ был мотивирован тем, что в свидетельстве о заключении брака, а также свидетельствах о рождении детей допущена опечатка в отчестве заявителя», — пояснили в ведомстве. Пенсионеры обратились в прокуратуру, после чего дело дошло до суда. Там и было доказано, что все документы принадлежат семье официально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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