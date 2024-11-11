В Челябинске на полгода перенесли «Standup шоу ТНТ»

В Челябинске почти на полгода перенесли стендап-концерт комиков телеканала ТНТ. Шесть юмористов должны были представить свои шутки 15 ноября, сообщили на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Standup шоу ТНТ, запланированное на 15 ноября, переносится на 19 апреля 2025 года. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщили на сайте ГЗК.
В программе «Standup шоу ТНТ» планировались выступления Сергея Зорика, Константина Бутакова, Вадима Постильного, Тимура Джанкезова, Руслана Мухаметова и Гоши Рубайло. В рамках тура они должны были представить как старые, так и новые юмористические материалы.
Агентство URA.RU пыталось связаться с организатором «Standup шоу ТНТ» для уточнения причин переноса выступления. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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