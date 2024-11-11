Общество ЖКХ и Городская среда В Алапаевске жители жалуются на массовое отключение воды В Алапаевске жители жалуются на отсутствие воды в Северном районе 12 ноября 2024 в 02:21 Размер текста - 17 + Отсутствие воду заметили также в местном кинотеатре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) жители улиц Толмачева и Колногорова в Северном районе жалуются на отсутствие воды. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Кто-нибудь знает, почему воду отключили на Северке по улице Толмачева? Когда включат?» — передает вопрос свердловчанки telegram-канал «Алапаевск (онлайн)». В комментариях жители Алапаевска написали, что воды нет также на улице Колногорова и в кинотеатре «Заря». Один из очевидцев сообщил, что по всему Северному району вода бежит из, предположительно, сломанных колонок. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города. Также был направлен запрос в «Водоканал Алапаевска». Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Алапаевске (Свердловская область) жители улиц Толмачева и Колногорова в Северном районе жалуются на отсутствие воды. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Кто-нибудь знает, почему воду отключили на Северке по улице Толмачева? Когда включат?» — передает вопрос свердловчанки telegram-канал «Алапаевск (онлайн)». В комментариях жители Алапаевска написали, что воды нет также на улице Колногорова и в кинотеатре «Заря». Один из очевидцев сообщил, что по всему Северному району вода бежит из, предположительно, сломанных колонок. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города. Также был направлен запрос в «Водоканал Алапаевска». Ответы ожидаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям