В Алапаевске жители жалуются на массовое отключение воды

В Алапаевске (Свердловская область) жители улиц Толмачева и Колногорова в Северном районе жалуются на отсутствие воды. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Кто-нибудь знает, почему воду отключили на Северке по улице Толмачева? Когда включат?» — передает вопрос свердловчанки telegram-канал «Алапаевск (онлайн)». В комментариях жители Алапаевска написали, что воды нет также на улице Колногорова и в кинотеатре «Заря». Один из очевидцев сообщил, что по всему Северному району вода бежит из, предположительно, сломанных колонок.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города. Также был направлен запрос в «Водоканал Алапаевска». Ответы ожидаются.
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