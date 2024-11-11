11 ноября 2024

В Алапаевске жители жалуются на массовое отключение воды

В Алапаевске жители жалуются на отсутствие воды в Северном районе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Отсутствие воду заметили также в местном кинотеатре (архивное фото) Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) жители улиц Толмачева и Колногорова в Северном районе жалуются на отсутствие воды. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Кто-нибудь знает, почему воду отключили на Северке по улице Толмачева? Когда включат?» — передает вопрос свердловчанки telegram-канал «Алапаевск (онлайн)». В комментариях жители Алапаевска написали, что воды нет также на улице Колногорова и в кинотеатре «Заря». Один из очевидцев сообщил, что по всему Северному району вода бежит из, предположительно, сломанных колонок.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города. Также был направлен запрос в «Водоканал Алапаевска». Ответы ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Алапаевске (Свердловская область) жители улиц Толмачева и Колногорова в Северном районе жалуются на отсутствие воды. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Кто-нибудь знает, почему воду отключили на Северке по улице Толмачева? Когда включат?» — передает вопрос свердловчанки telegram-канал «Алапаевск (онлайн)». В комментариях жители Алапаевска написали, что воды нет также на улице Колногорова и в кинотеатре «Заря». Один из очевидцев сообщил, что по всему Северному району вода бежит из, предположительно, сломанных колонок. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города. Также был направлен запрос в «Водоканал Алапаевска». Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...