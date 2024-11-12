12 ноября 2024

РБК: отель Four Seasons напротив Кремля национализировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение о национализации принял суд Москвы
Решение о национализации принял суд Москвы Фото:

Мещанский суд Москвы принял решение о национализации здания гостиницы «Москва», включающего пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил адвокат Алексея Хотина, бывшего совладельца банка «Югра», Павел Хлюстов в интервью РБК.

«Four Seasons, галерея „Модный Сезон“ и апартаменты в здании на Манежной площади обратили в доход государства, рассказал адвокат бывшего владельца Алексея Хотина», — говорится в материале РБК. Эти меры были предприняты после того, как собственность была передана в доход государства.

По оценкам экспертов, стоимость национализированного объекта составляет от 5,5 до 6 миллиардов рублей. Здание находится напротив Кремля на улице Охотный Ряд, 2.

Ранее приставы изъяли гостиницу Four Seasons в пользу государства. Также была изъята торговая галерея «Модный сезон».

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Мещанский суд Москвы принял решение о национализации здания гостиницы «Москва», включающего пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил адвокат Алексея Хотина, бывшего совладельца банка «Югра», Павел Хлюстов в интервью РБК. «Four Seasons, галерея „Модный Сезон“ и апартаменты в здании на Манежной площади обратили в доход государства, рассказал адвокат бывшего владельца Алексея Хотина», — говорится в материале РБК. Эти меры были предприняты после того, как собственность была передана в доход государства. По оценкам экспертов, стоимость национализированного объекта составляет от 5,5 до 6 миллиардов рублей. Здание находится напротив Кремля на улице Охотный Ряд, 2. Ранее приставы изъяли гостиницу Four Seasons в пользу государства. Также была изъята торговая галерея «Модный сезон».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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