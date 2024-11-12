РБК: отель Four Seasons напротив Кремля национализировали

Мещанский суд Москвы принял решение о национализации здания гостиницы «Москва», включающего пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил адвокат Алексея Хотина, бывшего совладельца банка «Югра», Павел Хлюстов в интервью РБК.
«Four Seasons, галерея „Модный Сезон“ и апартаменты в здании на Манежной площади обратили в доход государства, рассказал адвокат бывшего владельца Алексея Хотина», — говорится в материале РБК. Эти меры были предприняты после того, как собственность была передана в доход государства.
По оценкам экспертов, стоимость национализированного объекта составляет от 5,5 до 6 миллиардов рублей. Здание находится напротив Кремля на улице Охотный Ряд, 2.
Ранее приставы изъяли гостиницу Four Seasons в пользу государства. Также была изъята торговая галерея «Модный сезон».
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