12 ноября 2024

Новые подробности ДТП в Екатеринбурге, где внедорожник насмерть снес шестилетнего мальчика

На месте ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, не было освещения и знака
© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП выезжал замначальника областной ГАИ (архивное фото) Фото:

На месте происшествия, где водитель внедорожника насмерть сбил шестилетнего мальчика, не было дорожного знака «Главная дорога» и стационарного освещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На месте происшествия сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции выявили недостатки улично-дорожной сети: по улице Раевского отсутствует дорожный знак 2.1 „Главная дорога“ ПДД РФ, отсутствует стационарное электрическое освещение. В „Центр организации движения“ вынесено предписание по устранению выявленных недостатков улично-дорожной сети», — следует из сообщения.

Водитель внедорожника пояснил, что двигался по улице Раевского в направлении Блюхера. На не регулируемом перекрестке неожиданно справа из-за стоящей газели на тротуаре выбежал мальчик.

Трагедия произошла в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга вечером 12 ноября. 35-летний водитель Kia сбил шестилетнего мальчика, который остался без присмотра и выбежал на проезжую часть. Отец малолетнего пояснил, что забрал сына из детсада, довел до перекрестка и отпустил переходить дорогу самостоятельно. Сам он отправился в другой детский сад за вторым ребенком.

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На месте происшествия, где водитель внедорожника насмерть сбил шестилетнего мальчика, не было дорожного знака «Главная дорога» и стационарного освещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На месте происшествия сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции выявили недостатки улично-дорожной сети: по улице Раевского отсутствует дорожный знак 2.1 „Главная дорога“ ПДД РФ, отсутствует стационарное электрическое освещение. В „Центр организации движения“ вынесено предписание по устранению выявленных недостатков улично-дорожной сети», — следует из сообщения. Водитель внедорожника пояснил, что двигался по улице Раевского в направлении Блюхера. На не регулируемом перекрестке неожиданно справа из-за стоящей газели на тротуаре выбежал мальчик. Трагедия произошла в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга вечером 12 ноября. 35-летний водитель Kia сбил шестилетнего мальчика, который остался без присмотра и выбежал на проезжую часть. Отец малолетнего пояснил, что забрал сына из детсада, довел до перекрестка и отпустил переходить дорогу самостоятельно. Сам он отправился в другой детский сад за вторым ребенком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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