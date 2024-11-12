Новые подробности ДТП в Екатеринбурге, где внедорожник насмерть снес шестилетнего мальчика

На месте ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, не было освещения и знака

13 ноября 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

На место ДТП выезжал замначальника областной ГАИ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На месте происшествия, где водитель внедорожника насмерть сбил шестилетнего мальчика, не было дорожного знака «Главная дорога» и стационарного освещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На месте происшествия сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции выявили недостатки улично-дорожной сети: по улице Раевского отсутствует дорожный знак 2.1 „Главная дорога“ ПДД РФ, отсутствует стационарное электрическое освещение. В „Центр организации движения“ вынесено предписание по устранению выявленных недостатков улично-дорожной сети», — следует из сообщения. Водитель внедорожника пояснил, что двигался по улице Раевского в направлении Блюхера. На не регулируемом перекрестке неожиданно справа из-за стоящей газели на тротуаре выбежал мальчик. Трагедия произошла в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга вечером 12 ноября. 35-летний водитель Kia сбил шестилетнего мальчика, который остался без присмотра и выбежал на проезжую часть. Отец малолетнего пояснил, что забрал сына из детсада, довел до перекрестка и отпустил переходить дорогу самостоятельно. Сам он отправился в другой детский сад за вторым ребенком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месте происшествия, где водитель внедорожника насмерть сбил шестилетнего мальчика, не было дорожного знака «Главная дорога» и стационарного освещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На месте происшествия сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции выявили недостатки улично-дорожной сети: по улице Раевского отсутствует дорожный знак 2.1 „Главная дорога“ ПДД РФ, отсутствует стационарное электрическое освещение. В „Центр организации движения“ вынесено предписание по устранению выявленных недостатков улично-дорожной сети», — следует из сообщения. Водитель внедорожника пояснил, что двигался по улице Раевского в направлении Блюхера. На не регулируемом перекрестке неожиданно справа из-за стоящей газели на тротуаре выбежал мальчик. Трагедия произошла в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга вечером 12 ноября. 35-летний водитель Kia сбил шестилетнего мальчика, который остался без присмотра и выбежал на проезжую часть. Отец малолетнего пояснил, что забрал сына из детсада, довел до перекрестка и отпустил переходить дорогу самостоятельно. Сам он отправился в другой детский сад за вторым ребенком.