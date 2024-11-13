В Челябинске отменили шоу цирка «Виват»

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Основная тематика представления - шоу от дрессированных медведей
Основная тематика представления - шоу от дрессированных медведей Фото:

В Челябинске в цирке «Виват» отменили шоу «Созвездие медведей». Представление должно было состоятся 16 ноября, сообщили на сайте городских зрелищных касс.

«Представление цирка Виват Челябинск — шоу „Созвездие медведей“, запланированное на 16 ноября в 13:00, отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Показ программы «Созвездие медведей» ожидается также 17, 23 и 24 ноября. Об отмене выступлений в эти даты не сообщалось. Челябинцам планируют показывать номера с медведями-спортсменами, воздушными гимнастами и клоунами.

Агентство URA.RU направило запрос организаторам циркового шоу, чтобы узнать причину отмены выступления. На момент публикации ответ не поступил. Он будет опубликован после получения.

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В Челябинске в цирке «Виват» отменили шоу «Созвездие медведей». Представление должно было состоятся 16 ноября, сообщили на сайте городских зрелищных касс. «Представление цирка Виват Челябинск — шоу „Созвездие медведей“, запланированное на 16 ноября в 13:00, отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Показ программы «Созвездие медведей» ожидается также 17, 23 и 24 ноября. Об отмене выступлений в эти даты не сообщалось. Челябинцам планируют показывать номера с медведями-спортсменами, воздушными гимнастами и клоунами. Агентство URA.RU направило запрос организаторам циркового шоу, чтобы узнать причину отмены выступления. На момент публикации ответ не поступил. Он будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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