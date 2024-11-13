В Челябинске отменили шоу цирка «Виват»

В Челябинске в цирке «Виват» отменили шоу «Созвездие медведей». Представление должно было состоятся 16 ноября, сообщили на сайте городских зрелищных касс.
«Представление цирка Виват Челябинск — шоу „Созвездие медведей“, запланированное на 16 ноября в 13:00, отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
Показ программы «Созвездие медведей» ожидается также 17, 23 и 24 ноября. Об отмене выступлений в эти даты не сообщалось. Челябинцам планируют показывать номера с медведями-спортсменами, воздушными гимнастами и клоунами.
Агентство URA.RU направило запрос организаторам циркового шоу, чтобы узнать причину отмены выступления. На момент публикации ответ не поступил. Он будет опубликован после получения.
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