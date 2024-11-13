Shot: обладательница самой большой груди в России не угодила полицейскому

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Ирен Феррари разбила голову при задержании
Ирен Феррари разбила голову при задержании Фото:

Обладательница самого пышного бюста в России Ирен Феррари была задержана в подмосковном ЖК «Рублевское Предместье» по обвинению в мелком хулиганстве. Инцидент произошел из-за предполагаемых нецензурных выражений в адрес сотрудников полиции, пишут telegram-каналы. 

«Ирина Мацыно (настоящее имя) Ирен Феррари сообщила, что задержали ее за якобы нецензурные словечки в адрес полицейских», — передает telegram-канал Shot. Модель также отметила, что во время ареста получила травму головы, упав из автомобиля, и требовала от правоохранительных органов вызвать скорую помощь.

После инцидента Феррари провела ночь в полицейском участке, отказываясь поехать на допрос без медицинской помощи. В итоге, по словам Ирен, ей не была оказана должная медицинская поддержка. В связи с произошедшим блогерша обратилась за помощью к правозащитнице Светлане Грачевой.

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Обладательница самого пышного бюста в России Ирен Феррари была задержана в подмосковном ЖК «Рублевское Предместье» по обвинению в мелком хулиганстве. Инцидент произошел из-за предполагаемых нецензурных выражений в адрес сотрудников полиции, пишут telegram-каналы.  «Ирина Мацыно (настоящее имя) Ирен Феррари сообщила, что задержали ее за якобы нецензурные словечки в адрес полицейских», — передает telegram-канал Shot. Модель также отметила, что во время ареста получила травму головы, упав из автомобиля, и требовала от правоохранительных органов вызвать скорую помощь. После инцидента Феррари провела ночь в полицейском участке, отказываясь поехать на допрос без медицинской помощи. В итоге, по словам Ирен, ей не была оказана должная медицинская поддержка. В связи с произошедшим блогерша обратилась за помощью к правозащитнице Светлане Грачевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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