Shot: обладательница самой большой груди в России не угодила полицейскому

Обладательница самого пышного бюста в России Ирен Феррари была задержана в подмосковном ЖК «Рублевское Предместье» по обвинению в мелком хулиганстве. Инцидент произошел из-за предполагаемых нецензурных выражений в адрес сотрудников полиции, пишут telegram-каналы.
«Ирина Мацыно (настоящее имя) Ирен Феррари сообщила, что задержали ее за якобы нецензурные словечки в адрес полицейских», — передает telegram-канал Shot. Модель также отметила, что во время ареста получила травму головы, упав из автомобиля, и требовала от правоохранительных органов вызвать скорую помощь.
После инцидента Феррари провела ночь в полицейском участке, отказываясь поехать на допрос без медицинской помощи. В итоге, по словам Ирен, ей не была оказана должная медицинская поддержка. В связи с произошедшим блогерша обратилась за помощью к правозащитнице Светлане Грачевой.
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