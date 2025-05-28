Президент РФ Владимир Путин встретился на заседании набсовета с 93-летней трэвел-блогершей из Арамиля (Свердловская область) Евгенией Семеновой (известной как «Баба Женя»). Пенсионерка стала финалисткой проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.
«Свои 90 лет я справляла в Севастополе. 91-й год я прошла по Чуйскому тракту. Вот в чем мой подвиг, мне приходят сотни писем от подписчиков. Глядя на меня, они тоже поехали путешествовать, им это понравилось. Другие люди говорят, что начали верить в то, что все возможно, когда ты этого хочешь», — рассказала Семенова главе государства.
Путин выразил благодарность пожилой блогерше, отметив ее речь. «Были очень хорошие слова сказаны, а именно, что у нас все возможно. И название самой платформы мы выбрали с вами удачно — „Россия — страна возможностей“», — подытожил президент.
«Баба Женя» освоила интернет в 87 лет с помощью внуков. А сегодня ее видеоролики о путешествиях по России набирают тысячи просмотров и откликов.
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