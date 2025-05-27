Из Екатеринбурга не могут вылететь самолеты в Москву из-за атаки дронов

В аэропорту Кольцово массово задерживаются рейсы в Москву. Вылеты «Победы», «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» откладываются на срок от полутора до пяти часов. Причиной стала атака беспилотников на столицу. Информация о задержках появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.
Рейс DP-6542 авиакомпании «Победа» должен был вылететь в Шереметьево в 06:00 (местное время) и прибыть в 06:30, однако теперь вылет намечен на 08:00. Ещё один борт «Победы», рейс DP-404, должен был отправиться во Внуково в 06:35, но его вылет перенесён на 10:00.
Также в Шереметьево в 05:10 должен был вылететь рейс SU-1023 авиакомпании «Аэрофлот», но на данный момент время вылета самолета назначен в 10:10 по местному времени. Еще один рейс U6-264 «Уральских авиалиний» должен был вылететь в Домодедово в 06:50, но был задержан до 08:00.
По данным табло московских аэропортов, из-за атаки БПЛА на столицу задерживаются сотни рейсов на прилёт и вылет. Такие задержки рейсов из столицы в Екатеринбург ранее уже происходили на фоне атак украинских дронов на Москву. Тогда аэропорты временно закрывались для обеспечения безопасности.
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