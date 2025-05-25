Криминальный авторитет в Каменске-Уральском устроил ЛГБТ*-оргию в бане

26 мая 2025 в 11:56 Размер текста - 17 +

В прошлом он был судим за убийство (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU ЛГБТ*-оргию в Каменске-Уральском устроил местный криминальный авторитет Сергей П. по кличке Палтус, ранее судимый за убийство. На его вечеринку в баню были приглашены травести-артисты, туда же неожиданно нагрянули дружинники и силовики. Источник раскрыл URA.RU некоторые факты из биографии Палтуса. «В прежние времена за Каменском-Уральским был смотрящим блатной Погадай. Под этим Погадаем был некто Саша Зубков по кличке Зуб. А Палтус был близким Зубкова, он отвечал и до сих пор отвечает за бизнес и силовую поддержку. И когда Погадая посадили, Зубков подмял под себя весь его бизнес, а потом неожиданно умер. Таким образом Палтус получил себе в наследство большое хозяйство», — объяснил собеседник агентства. Официально Палтус занимается транспортным бизнесом. В прошлом он находился в федеральном розыске, был не раз судим, в том числе по статье 105 УК РФ — «Убийство». Силовики и дружинники нагрянули на ЛГБТ-вечеринку в ночь на 24 мая. На ней было задержано 26 человек, в том числе переодетые в женщин мужчины. Компания заявила, что устроила «дискотеку в стиле 90-х». Участников отвезли в полицию, сняли отпечатки пальцев и отпустили. А организатору сходки вручили протокол по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЛГБТ*-оргию в Каменске-Уральском устроил местный криминальный авторитет Сергей П. по кличке Палтус, ранее судимый за убийство. На его вечеринку в баню были приглашены травести-артисты, туда же неожиданно нагрянули дружинники и силовики. Источник раскрыл URA.RU некоторые факты из биографии Палтуса. «В прежние времена за Каменском-Уральским был смотрящим блатной Погадай. Под этим Погадаем был некто Саша Зубков по кличке Зуб. А Палтус был близким Зубкова, он отвечал и до сих пор отвечает за бизнес и силовую поддержку. И когда Погадая посадили, Зубков подмял под себя весь его бизнес, а потом неожиданно умер. Таким образом Палтус получил себе в наследство большое хозяйство», — объяснил собеседник агентства. Официально Палтус занимается транспортным бизнесом. В прошлом он находился в федеральном розыске, был не раз судим, в том числе по статье 105 УК РФ — «Убийство». Силовики и дружинники нагрянули на ЛГБТ-вечеринку в ночь на 24 мая. На ней было задержано 26 человек, в том числе переодетые в женщин мужчины. Компания заявила, что устроила «дискотеку в стиле 90-х». Участников отвезли в полицию, сняли отпечатки пальцев и отпустили. А организатору сходки вручили протокол по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.