Разработчик сравнил стоимость нового самолета «Байкал» с популярным американским аналогом

Стоимость легкого многоцелевого самолета «Байкал», который создается для работы на местных авиалиниях, составит от 220 до 340 миллионов рублей. Об этом сообщил генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин.
«Цена Cessna по курсу 100 рублей к доллару — от 220 млн до 340 млн рублей в зависимости от комплектующих. В эту вилку мы в любом случае попадаем», — заявил Лузгин «Ведомостям», уточнив, что цена «Байкала» сейчас сопоставима со стоимостью американского одномоторного самолета Cessna Grand Caravan. Он также добавил, что с учетом расходов на логистику, таможню и доставку «Байкал» окажется дешевле зарубежного конкурента.
Лузгин рассказал, что на сегодняшний день УЗГА изготовил три опытных образца самолета и планирует получить сертификат типа для «Байкала» с российским двигателем и винтом к концу 2026 года. Также предприятие заключило твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов: первые пять машин передадут заказчику в конце 2026 года, следующие пять — в 2027 году. Помимо этого, по словам собеседника, есть предварительные соглашения с другими авиакомпаниями, включая «Красавиа», «Аэросервис» и Нарьян-Марский объединенный авиаотряд.
Самолет «Байкал» (ЛМС-901) разрабатывается как замена советскому Ан-2, который долгое время эксплуатируется на региональных маршрутах, в том числе на Дальнем Востоке. Новая машина рассчитана на перевозку до девяти пассажиров и оснащается одним турбовинтовым двигателем российского производства. Проект, изначально разработанный Сибирским научно-исследовательским институтом авиации, был передан УЗГА в 2019 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.