Доцент из Екатеринбурга избежал колонии за фейки об армии РФ

Ленинский райсуд Екатеринбурга не стал отправлять в колонию доцента Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова, обвиненного в дискредитации российской армии. Профессору грозило до 10 лет лишения свободы, но его приговорили к исправительным работам, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции.
«Абрамову избрали 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства», — пояснили там. Доцента судили по части второй статьи 207.3 УК РФ.
Профессора задержали 31 октября дома, а затем отвезли на рабочее место. По версии силовиков, он занимался пропагандой во время занятий.
Абрамов работает в УГГУ с 2006 года. Ранее возглавлял кафедру управления персоналом, теперь трудится старшим преподавателем. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!