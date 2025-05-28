Доцент из Екатеринбурга избежал колонии за фейки об армии РФ

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Сергей Абрамов работает в УГГУ с 2006 года
Сергей Абрамов работает в УГГУ с 2006 года Фото:

Ленинский райсуд Екатеринбурга не стал отправлять в колонию доцента Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова, обвиненного в дискредитации российской армии. Профессору грозило до 10 лет лишения свободы, но его приговорили к исправительным работам, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции.

«Абрамову избрали 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства», — пояснили там. Доцента судили по части второй статьи 207.3 УК РФ.

Профессора задержали 31 октября дома, а затем отвезли на рабочее место. По версии силовиков, он занимался пропагандой во время занятий.

Абрамов работает в УГГУ с 2006 года. Ранее возглавлял кафедру управления персоналом, теперь трудится старшим преподавателем. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.

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Ленинский райсуд Екатеринбурга не стал отправлять в колонию доцента Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова, обвиненного в дискредитации российской армии. Профессору грозило до 10 лет лишения свободы, но его приговорили к исправительным работам, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции. «Абрамову избрали 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства», — пояснили там. Доцента судили по части второй статьи 207.3 УК РФ. Профессора задержали 31 октября дома, а затем отвезли на рабочее место. По версии силовиков, он занимался пропагандой во время занятий. Абрамов работает в УГГУ с 2006 года. Ранее возглавлял кафедру управления персоналом, теперь трудится старшим преподавателем. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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