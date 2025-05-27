Без выплаты остался свердловский боец, раненный при освобождении Курской области

Участника спецоперации РФ на Украине из Асбеста (Свердловская область) оставили без выплаты за ранение, которое он получил 6 августа 2024-го — в первый день боев с ВСУ в Курской области. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Со слов заявителя, вероятная причина задержки — разночтение в дате получения ранения: один госпиталь указал 6-е число, другой — 9-е. Для проверки требовалось ознакомиться с соответствующей записью журнала боевых действий, который хранится в воинской части. Однако за время лечения его перевели из одной части в другую. И получение выписки затянулось», — написал депутат в своем telegram-канале.
Он отметил, что ситуация усложнилась еще сильнее в феврале, когда солдата перевели в третью по счету воинскую часть. Тогда мужчина обратился за помощью к Иванову. К делу подключилась прокуратура, в ходе проверки которой нужные документы бойцу оформили. Их он получил ближе к маю, а через некоторое время ему перечислили положенные средства.
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