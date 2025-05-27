27 мая 2025

Свердловскую область ожидает аномально теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальная температура будет +32 градуса
Максимальная температура будет +32 градуса Фото:

Свердловчан установилась аномально теплая погода, но возможны резкие порывы ветра. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«28 мая будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, днем местами порывы до 15 метров в секунду», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Температура воздуха ночью будет от +11 до +16 градусов, днем максимально будет +29.

Порывы ветра до 13 метров секунду стоит ожидать 29 мая. Температура воздуха ночью не опуститься ниже +10, а днем температура будет от +25 до +30 градусов.

Самая высокая температура днем будет 30 мая — до +32 градусов. Ночью же от +10 до +15. Осадков не стоит ждать все три дня, но из-за сухой погоды будет повышаться пожарная опасность в лесах Свердловской области.

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Свердловчан установилась аномально теплая погода, но возможны резкие порывы ветра. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «28 мая будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, днем местами порывы до 15 метров в секунду», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Температура воздуха ночью будет от +11 до +16 градусов, днем максимально будет +29. Порывы ветра до 13 метров секунду стоит ожидать 29 мая. Температура воздуха ночью не опуститься ниже +10, а днем температура будет от +25 до +30 градусов. Самая высокая температура днем будет 30 мая — до +32 градусов. Ночью же от +10 до +15. Осадков не стоит ждать все три дня, но из-за сухой погоды будет повышаться пожарная опасность в лесах Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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