Свердловскую область ожидает аномально теплая погода

Свердловчан установилась аномально теплая погода, но возможны резкие порывы ветра. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«28 мая будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, днем местами порывы до 15 метров в секунду», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Температура воздуха ночью будет от +11 до +16 градусов, днем максимально будет +29.
Порывы ветра до 13 метров секунду стоит ожидать 29 мая. Температура воздуха ночью не опуститься ниже +10, а днем температура будет от +25 до +30 градусов.
Самая высокая температура днем будет 30 мая — до +32 градусов. Ночью же от +10 до +15. Осадков не стоит ждать все три дня, но из-за сухой погоды будет повышаться пожарная опасность в лесах Свердловской области.
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