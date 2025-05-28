Арестован свердловчанин, прирезавший боксера на улице. Фото

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Судебное заседание по делу Порядина. Курган , полицейские, наручники
Меру пресечения избрали Серовский райсуд Фото:

Обвиняемого в убийстве 29-летнего боксера Константина Ч. из Серова отправили под стражу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Серовского райсуда.

«Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемого арестовали до 26 июля», — сообщили в инстанции.

Трагедия произошла 25 мая на Сортировке. Предположительно, Константин отдыхал с друзьями во дворе. Внезапно к ним подошел мужчина и стал ругаться. После он сходил домой за ножом, вернулся и накинулся на спортсмена. Потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемого удалось задержать лишь 27 мая.

Причины нападения уральца на спортсмена пока неясны
Причины нападения уральца на спортсмена пока неясны
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Обвиняемого в убийстве 29-летнего боксера Константина Ч. из Серова отправили под стражу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Серовского райсуда. «Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемого арестовали до 26 июля», — сообщили в инстанции. Трагедия произошла 25 мая на Сортировке. Предположительно, Константин отдыхал с друзьями во дворе. Внезапно к ним подошел мужчина и стал ругаться. После он сходил домой за ножом, вернулся и накинулся на спортсмена. Потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемого удалось задержать лишь 27 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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