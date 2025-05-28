Обвиняемого в убийстве 29-летнего боксера Константина Ч. из Серова отправили под стражу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Серовского райсуда.
«Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемого арестовали до 26 июля», — сообщили в инстанции.
Трагедия произошла 25 мая на Сортировке. Предположительно, Константин отдыхал с друзьями во дворе. Внезапно к ним подошел мужчина и стал ругаться. После он сходил домой за ножом, вернулся и накинулся на спортсмена. Потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемого удалось задержать лишь 27 мая.
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