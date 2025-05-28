Арестован свердловчанин, прирезавший боксера на улице. Фото

28 мая 2025 в 16:21 Размер текста - 17 +

Меру пресечения избрали Серовский райсуд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обвиняемого в убийстве 29-летнего боксера Константина Ч. из Серова отправили под стражу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Серовского райсуда. «Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемого арестовали до 26 июля», — сообщили в инстанции. Трагедия произошла 25 мая на Сортировке. Предположительно, Константин отдыхал с друзьями во дворе. Внезапно к ним подошел мужчина и стал ругаться. После он сходил домой за ножом, вернулся и накинулся на спортсмена. Потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемого удалось задержать лишь 27 мая. Причины нападения уральца на спортсмена пока неясны Фото: Серовский райсуд Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемого в убийстве 29-летнего боксера Константина Ч. из Серова отправили под стражу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Серовского райсуда. «Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемого арестовали до 26 июля», — сообщили в инстанции. Трагедия произошла 25 мая на Сортировке. Предположительно, Константин отдыхал с друзьями во дворе. Внезапно к ним подошел мужчина и стал ругаться. После он сходил домой за ножом, вернулся и накинулся на спортсмена. Потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемого удалось задержать лишь 27 мая.