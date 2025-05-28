Свердловчанина, напавшего на школьника с ножом, арестовали

В Каменске-Уральском (Свердловская область) отправили под стражу Василия Блинова, который с ножом напал на подростка в общежитии. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Блинов обвиняется в покушении на убийство девятиклассника. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок до 25 июля», — сказали в инстанции.
Конфликт произошел пару дней назад в общежитии на Исетской. Школьник пришел туда, чтобы забрать мать домой. По предварительным данным, между ним и сожительницей Блинова якобы произошла ссора. Решив заступиться за женщину, мужчина взял нож в руки и ранил подростка. Его госпитализировали в больницу №5.
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