Свердловчанина, напавшего на школьника с ножом, арестовали

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Мужчина будет под стражей до 25 июля Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) отправили под стражу Василия Блинова, который с ножом напал на подростка в общежитии. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Блинов обвиняется в покушении на убийство девятиклассника. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок до 25 июля», — сказали в инстанции.

Конфликт произошел пару дней назад в общежитии на Исетской. Школьник пришел туда, чтобы забрать мать домой. По предварительным данным, между ним и сожительницей Блинова якобы произошла ссора. Решив заступиться за женщину, мужчина взял нож в руки и ранил подростка. Его госпитализировали в больницу №5.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) отправили под стражу Василия Блинова, который с ножом напал на подростка в общежитии. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. «Блинов обвиняется в покушении на убийство девятиклассника. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок до 25 июля», — сказали в инстанции. Конфликт произошел пару дней назад в общежитии на Исетской. Школьник пришел туда, чтобы забрать мать домой. По предварительным данным, между ним и сожительницей Блинова якобы произошла ссора. Решив заступиться за женщину, мужчина взял нож в руки и ранил подростка. Его госпитализировали в больницу №5.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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