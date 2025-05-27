Екатеринбург обогнал Москву по высотности новых ЖК

Екатеринбург занял первое место среди других городов-миллионников по этажности застройки. Средняя высота новых жилых комплексов составила 24,2 этажа, эти показатели опережают Уфу и Москву. Данные приводит система мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro.
По сравнению с 2024 годом динамика увеличения этажности выросла на 1%. Годом ранее она составляла 24 этажа, а в 2022 году — 24,1 этажа. Аналитики отмечают, что в большинстве миллионников высотность новостроек снижается, однако Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск в этот список не входят.
Екатеринбург также лидировал в топе городов по сделкам с новостройками. В апреле количество лотов составило 1,6 тысяч штук, что, по мнению экспертов, указывает на стабильный спрос.
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