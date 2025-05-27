27 мая 2025

Екатеринбург обогнал Москву по высотности новых ЖК

Средняя этажность новостроек Екатеринбурга составила 24,2 этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя этажность новых ЖК составила 24,2 этажа
Средняя этажность новых ЖК составила 24,2 этажа Фото:

Екатеринбург занял первое место среди других городов-миллионников по этажности застройки. Средняя высота новых жилых комплексов составила 24,2 этажа, эти показатели опережают Уфу и Москву. Данные приводит система мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro. 

По сравнению с 2024 годом динамика увеличения этажности выросла на 1%. Годом ранее она составляла 24 этажа, а в 2022 году — 24,1 этажа. Аналитики отмечают, что в большинстве миллионников высотность новостроек снижается, однако Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск в этот список не входят. 

Екатеринбург также лидировал в топе городов по сделкам с новостройками. В апреле количество лотов составило 1,6 тысяч штук, что, по мнению экспертов, указывает на стабильный спрос. 

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Екатеринбург занял первое место среди других городов-миллионников по этажности застройки. Средняя высота новых жилых комплексов составила 24,2 этажа, эти показатели опережают Уфу и Москву. Данные приводит система мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro.  По сравнению с 2024 годом динамика увеличения этажности выросла на 1%. Годом ранее она составляла 24 этажа, а в 2022 году — 24,1 этажа. Аналитики отмечают, что в большинстве миллионников высотность новостроек снижается, однако Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск в этот список не входят.  Екатеринбург также лидировал в топе городов по сделкам с новостройками. В апреле количество лотов составило 1,6 тысяч штук, что, по мнению экспертов, указывает на стабильный спрос. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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