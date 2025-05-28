93-летняя тревел-блогер рассказала, какие слова на встрече с Путиным тронули ее до мурашек

Тревел-блогер Евгения Семенова: слова Путина тронули сердце до мурашек
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Баба Женя призналась, что встреча с президентом была ее давней мечтой
Баба Женя призналась, что встреча с президентом была ее давней мечтой Фото:

93-летняя тревел-блогер Евгения Семенова, известная в сети как баба Женя, поделилась подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным. Президент обратился к ней по имени: «Бабушка Женя, рассказывай». Мероприятие прошло в Кремле в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Вот эта неформальность, вот это все хорошо, вот настолько это трогает сердце до мурашек», — рассказала Семенова, передает Life.ru. Особенно ее тронул момент, когда Владимир Путин, несмотря на то что еще не все выступили, обратился к ней по имени: «Бабушка Женя, рассказывай». По словам блогера, встреча длилась около двух часов и оставила у нее самые теплые воспоминания. Путешественница отметила, что атмосфера на встрече была очень душевной. 

В своем выступлении баба Женя призналась, что встреча с президентом была ее давней мечтой. Она поблагодарила Владимира Путина за его работу для страны и всего мира.

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93-летняя тревел-блогер Евгения Семенова, известная в сети как баба Женя, поделилась подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным. Президент обратился к ней по имени: «Бабушка Женя, рассказывай». Мероприятие прошло в Кремле в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Вот эта неформальность, вот это все хорошо, вот настолько это трогает сердце до мурашек», — рассказала Семенова, передает Life.ru. Особенно ее тронул момент, когда Владимир Путин, несмотря на то что еще не все выступили, обратился к ней по имени: «Бабушка Женя, рассказывай». По словам блогера, встреча длилась около двух часов и оставила у нее самые теплые воспоминания. Путешественница отметила, что атмосфера на встрече была очень душевной.  В своем выступлении баба Женя призналась, что встреча с президентом была ее давней мечтой. Она поблагодарила Владимира Путина за его работу для страны и всего мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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