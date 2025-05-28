В екатеринбургском подъезде обнаружили труп женщины без пальцев

В подъезде дома в Чкаловском районе скончалась женщина без пальцев. По словам очевидца, ей около 30 лет, передает корреспондент URA.RU.
«Ее нашли на лестничной клетке час назад. Два парня мимо проходили. После этого позвонили в 112, приехала полиция. У женщины вместо рук — култышки. То ли с рождения так, то ли ампутировали. У нас лифт работает, зачем она пошла по лестнице», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что женщина не проживает в этом доме. «Могла прийти в гости», — предполагает очевидец.
На месте трагедии работают силовики и медики. Причину смерти установит судмедэкспертиза. В свердловском СКР тему не комментируют.
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