В екатеринбургском подъезде обнаружили труп женщины без пальцев

Женщина, тело которой обнаружили в подъезде Екатеринбурга, была без пальцев
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Тело нашли в подъезде днем 28 мая (архивное фото)
Тело нашли в подъезде днем 28 мая (архивное фото) Фото:

В подъезде дома в Чкаловском районе скончалась женщина без пальцев. По словам очевидца, ей около 30 лет, передает корреспондент URA.RU.

«Ее нашли на лестничной клетке час назад. Два парня мимо проходили. После этого позвонили в 112, приехала полиция. У женщины вместо рук — култышки. То ли с рождения так, то ли ампутировали. У нас лифт работает, зачем она пошла по лестнице», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что женщина не проживает в этом доме. «Могла прийти в гости», — предполагает очевидец.

На месте трагедии работают силовики и медики. Причину смерти установит судмедэкспертиза. В свердловском СКР тему не комментируют.

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В подъезде дома в Чкаловском районе скончалась женщина без пальцев. По словам очевидца, ей около 30 лет, передает корреспондент URA.RU. «Ее нашли на лестничной клетке час назад. Два парня мимо проходили. После этого позвонили в 112, приехала полиция. У женщины вместо рук — култышки. То ли с рождения так, то ли ампутировали. У нас лифт работает, зачем она пошла по лестнице», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что женщина не проживает в этом доме. «Могла прийти в гости», — предполагает очевидец. На месте трагедии работают силовики и медики. Причину смерти установит судмедэкспертиза. В свердловском СКР тему не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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