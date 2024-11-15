В Челябинске не продлят укороченный маршрут автобуса №3

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Маршрут больше не будет ездить до ТРК «Алмаз» Фото:

В Челябинске не будут возвращать маршрут №3 до ТРК «Алмаз». Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

«Маршрут №3 был очень протяженным и проходил практически через весь город, при этом путь до ТРК „Алмаз“ дублировался несколькими другими маршрутами. Мы проанализировали ситуацию и выстроили оптимальный пункт пересадки на остановке ЮУрГУ. Здесь пассажирам не нужно переходить дорогу, а прямо на остановке можно пересесть на автобус и поехать дальше без доплат», — пояснил Егоров на пресс-конференции в Центре управления регионом.

Об изменении маршрута предупреждали еще в июле 2024 года. В начале ноября после смены тарифа на регулируемый половина транспорта не вышла на маршрут. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора, малый класс транспорта был изменен на средний, перевозчик заканчивал доукомплектацию машин и через несколько дней вывел полный состав техники на линию.

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В Челябинске не будут возвращать маршрут №3 до ТРК «Алмаз». Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. «Маршрут №3 был очень протяженным и проходил практически через весь город, при этом путь до ТРК „Алмаз“ дублировался несколькими другими маршрутами. Мы проанализировали ситуацию и выстроили оптимальный пункт пересадки на остановке ЮУрГУ. Здесь пассажирам не нужно переходить дорогу, а прямо на остановке можно пересесть на автобус и поехать дальше без доплат», — пояснил Егоров на пресс-конференции в Центре управления регионом. Об изменении маршрута предупреждали еще в июле 2024 года. В начале ноября после смены тарифа на регулируемый половина транспорта не вышла на маршрут. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора, малый класс транспорта был изменен на средний, перевозчик заканчивал доукомплектацию машин и через несколько дней вывел полный состав техники на линию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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