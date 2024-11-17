Жителя Карелии будут судить за кражу картонного полицейского. Видео

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Следователи задержали молодого человека в Петрозаводске за кражу картонного полицейского в одном из магазинов
Следователи задержали молодого человека в Петрозаводске за кражу картонного полицейского в одном из магазинов Фото:

СК России по республике Карелия расследует уголовное дело по факту хищения местным 27-летним жителем ростовой картонной фигуры с изображением полицейского. Соответствующее дело направлено в суд. Об этом сообщает СКР по республике. 

«В ходе следствия установлено, что 14 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в одном из сетевых магазинов в городе Петрозаводске, обнаружил ростовую фигуру с нанесенной на нее фотографией сотрудника органов внутренних дел... Обвиняемый похитил указанную фигуру, после чего распорядился по собственному усмотрению, сломав ее», — передают следователи в своем telegram-канале.

В отношении обвиняемого завели уголовное дело по факту кражи. Также выяснилось, что на следующий день молодой человек вновь совершил кражу, уже в другом магазине. Следователи собрали соответствующие доказательства и направили дело в суд.

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СК России по республике Карелия расследует уголовное дело по факту хищения местным 27-летним жителем ростовой картонной фигуры с изображением полицейского. Соответствующее дело направлено в суд. Об этом сообщает СКР по республике.  «В ходе следствия установлено, что 14 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в одном из сетевых магазинов в городе Петрозаводске, обнаружил ростовую фигуру с нанесенной на нее фотографией сотрудника органов внутренних дел... Обвиняемый похитил указанную фигуру, после чего распорядился по собственному усмотрению, сломав ее», — передают следователи в своем telegram-канале. В отношении обвиняемого завели уголовное дело по факту кражи. Также выяснилось, что на следующий день молодой человек вновь совершил кражу, уже в другом магазине. Следователи собрали соответствующие доказательства и направили дело в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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