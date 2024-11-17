СК России по республике Карелия расследует уголовное дело по факту хищения местным 27-летним жителем ростовой картонной фигуры с изображением полицейского. Соответствующее дело направлено в суд. Об этом сообщает СКР по республике.
«В ходе следствия установлено, что 14 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в одном из сетевых магазинов в городе Петрозаводске, обнаружил ростовую фигуру с нанесенной на нее фотографией сотрудника органов внутренних дел... Обвиняемый похитил указанную фигуру, после чего распорядился по собственному усмотрению, сломав ее», — передают следователи в своем telegram-канале.
В отношении обвиняемого завели уголовное дело по факту кражи. Также выяснилось, что на следующий день молодой человек вновь совершил кражу, уже в другом магазине. Следователи собрали соответствующие доказательства и направили дело в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.