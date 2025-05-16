«Ростех» представил суперточную многоцелевую ракету «Изделие-305»

Российская легкая управляемая ракета «Изделие-305», которую активно применяет армейская авиация в зоне специальной военной операции, продемонстрировала способность точно поражать сразу несколько целей за один запуск. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».
«Армейская авиация выполняет в зоне СВО большую работу по поражению целей противника, поддержке своих войск, разведке. Все большее количество боевых эпизодов подтверждает эффективность новейшего ударного комплекса „вертолет + ракета“, в состав которого входят вертолеты-носители с легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) „Изделие-305“, — говорится в сообщении корпорации в telegram-канале.
Ракета позволяет наносить высокоточные удары по различным типам целей: укрепленным позициям, бронетехнике, огневым точкам и скоплениям живой силы. В «Ростехе» отметили один из примеров ее применения: ракета с ювелирной точностью уничтожила боевую машину Bradley, которая пересекала водную преграду. Одним ударом была разрушена как техника, так и сама переправа.
Одной из ключевых особенностей ракеты является возможность управления на всем протяжении полета. Головка самонаведения передает на борт вертолета картинку в высоком разрешении, что обеспечивает прицельную точность. Применение возможно в любое время суток и при любых погодных условиях.
Кроме того, «Изделие-305», разработанное холдингом «Высокоточные комплексы», обладает высокой устойчивостью к радиоэлектронной борьбе. «Пока нет примеров, чтобы противнику удалось подавить ЛМУР электронным воздействием или сбить с курса», — подчеркнули в «Ростехе».
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