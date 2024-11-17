МЧС предупредило пермяков о ледяном дожде и гололеде

Водителям советуют избегать резких маневров и торможений
На территории Пермского края 18 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.
«По прогнозам 18 ноября по краю ожидаются ледяной дождь, гололедные отложения, на дорогах гололедица, снежный накат. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП, сход снега и льда с крыш», — предупреждает ведомство.
Рекомендуется не находиться вблизи деревьев и линий электропередач. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений.
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