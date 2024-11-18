Спикер думы Екатеринбурга номинирована на московскую премию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анна Гурарий - первая в истории Екатеринбурга женщина-председатель думы
Анна Гурарий - первая в истории Екатеринбурга женщина-председатель думы Фото:

Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий включена в шорт-лист ежегодной премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), которую возглавляет один из близких к Кремлю политконсультантов Евгений Минченко — исследователь элит. Об этом URA.RU сообщили организаторы премии «Гамбургский счет».

«При нулевой узнаваемости и самым низким результатом по праймериз [„Единой России“] Гурарий смогла одержать победу на выборах с результатом 42%. И за год работы председателем думы показала высокую эффективность в работе, <…> сумела найти общий язык с депутатами шести фракций в городе, который еще недавно называли самым протестным в России», — заявила Алена Шукшина, одна из составителей рейтинга.

Отмечается также, что Гурарий, будучи «политиком „новой волны“», «тонко чувствует свою аудиторию и примечательно, что ведет свою страницу в соцсетях исключительно сама — сейчас это большая редкость». Результаты голосования объявят 22 ноября в Москве. Сама Гурарий в беседе с URA.RU заявила, что только-только узнала о номинации, но готова к представлению своего кейса.

Думу Гурарий возглавила в октябре 2023-го — совершенно неожиданно для всего истеблишмента, ведь перед выборами не фигурировала ни в одном списке кандидатов в председатели. Ее кампанию поддерживала группа «Синара», помогающая Уральскому федеральному университету, где Гурарий была деканом политологии.

В последние месяцы Гурарий столкнулась с проблемами: возникла некоторая напряженность в отношениях с мэром Алексеем Орловым и его ближайшим окружением, областной департамент противодействия коррупции нашел — хоть и технические — нарушения в декларации. На фоне всего этого она добилась публичной поддержки от губернатора Евгения Куйвашева 11 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий включена в шорт-лист ежегодной премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), которую возглавляет один из близких к Кремлю политконсультантов Евгений Минченко — исследователь элит. Об этом URA.RU сообщили организаторы премии «Гамбургский счет». «При нулевой узнаваемости и самым низким результатом по праймериз [„Единой России“] Гурарий смогла одержать победу на выборах с результатом 42%. И за год работы председателем думы показала высокую эффективность в работе, <…> сумела найти общий язык с депутатами шести фракций в городе, который еще недавно называли самым протестным в России», — заявила Алена Шукшина, одна из составителей рейтинга. Отмечается также, что Гурарий, будучи «политиком „новой волны“», «тонко чувствует свою аудиторию и примечательно, что ведет свою страницу в соцсетях исключительно сама — сейчас это большая редкость». Результаты голосования объявят 22 ноября в Москве. Сама Гурарий в беседе с URA.RU заявила, что только-только узнала о номинации, но готова к представлению своего кейса. Думу Гурарий возглавила в октябре 2023-го — совершенно неожиданно для всего истеблишмента, ведь перед выборами не фигурировала ни в одном списке кандидатов в председатели. Ее кампанию поддерживала группа «Синара», помогающая Уральскому федеральному университету, где Гурарий была деканом политологии. В последние месяцы Гурарий столкнулась с проблемами: возникла некоторая напряженность в отношениях с мэром Алексеем Орловым и его ближайшим окружением, областной департамент противодействия коррупции нашел — хоть и технические — нарушения в декларации. На фоне всего этого она добилась публичной поддержки от губернатора Евгения Куйвашева 11 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...