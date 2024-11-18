Спикер думы Екатеринбурга номинирована на московскую премию

Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий включена в шорт-лист ежегодной премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), которую возглавляет один из близких к Кремлю политконсультантов Евгений Минченко — исследователь элит. Об этом URA.RU сообщили организаторы премии «Гамбургский счет».
«При нулевой узнаваемости и самым низким результатом по праймериз [„Единой России“] Гурарий смогла одержать победу на выборах с результатом 42%. И за год работы председателем думы показала высокую эффективность в работе, <…> сумела найти общий язык с депутатами шести фракций в городе, который еще недавно называли самым протестным в России», — заявила Алена Шукшина, одна из составителей рейтинга.
Отмечается также, что Гурарий, будучи «политиком „новой волны“», «тонко чувствует свою аудиторию и примечательно, что ведет свою страницу в соцсетях исключительно сама — сейчас это большая редкость». Результаты голосования объявят 22 ноября в Москве. Сама Гурарий в беседе с URA.RU заявила, что только-только узнала о номинации, но готова к представлению своего кейса.
Думу Гурарий возглавила в октябре 2023-го — совершенно неожиданно для всего истеблишмента, ведь перед выборами не фигурировала ни в одном списке кандидатов в председатели. Ее кампанию поддерживала группа «Синара», помогающая Уральскому федеральному университету, где Гурарий была деканом политологии.
В последние месяцы Гурарий столкнулась с проблемами: возникла некоторая напряженность в отношениях с мэром Алексеем Орловым и его ближайшим окружением, областной департамент противодействия коррупции нашел — хоть и технические — нарушения в декларации. На фоне всего этого она добилась публичной поддержки от губернатора Евгения Куйвашева 11 ноября.
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