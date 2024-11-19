Екатеринбуржец накормит украинскую певицу, чтобы стать новой звездой «Мишлен»

В шоу «Молодые ножи» снялся повар Олег Кеткин из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Кеткин любит готовить русскую, французскую и «фьюжн» кухни
Олег Кеткин любит готовить русскую, французскую и «фьюжн» кухни

Екатеринбуржец Олег Кеткин снялся в новом выпуске шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. На проекте известный шеф ищет молодых и талантливых поваров от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен», рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница!».

25-летний парень работает поваром около пяти лет и специализируется на русской, французской и «фьюжн» кухнях. Вместе с еще пятью кулинарами он должен будет определить блюдо с закрытыми глазами.

В случае победы в испытании Олег перейдет во второй этап, где ему предстоит проявить креативность и приготовить французскую кухню из предоставленных продуктов. После приготовленное попробует певица Мари Краймбрери (родом с Украины, но получившая славу в России). Выпуск с екатеринбуржцем появится 19 ноября на «Пятнице!».

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Екатеринбуржец Олег Кеткин снялся в новом выпуске шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. На проекте известный шеф ищет молодых и талантливых поваров от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен», рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница!». 25-летний парень работает поваром около пяти лет и специализируется на русской, французской и «фьюжн» кухнях. Вместе с еще пятью кулинарами он должен будет определить блюдо с закрытыми глазами. В случае победы в испытании Олег перейдет во второй этап, где ему предстоит проявить креативность и приготовить французскую кухню из предоставленных продуктов. После приготовленное попробует певица Мари Краймбрери (родом с Украины, но получившая славу в России). Выпуск с екатеринбуржцем появится 19 ноября на «Пятнице!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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