Екатеринбуржец накормит украинскую певицу, чтобы стать новой звездой «Мишлен»

В шоу «Молодые ножи» снялся повар Олег Кеткин из Екатеринбурга

19 ноября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Олег Кеткин любит готовить русскую, французскую и «фьюжн» кухни Фото предоставлено телеканалом «Пятница!» Екатеринбуржец Олег Кеткин снялся в новом выпуске шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. На проекте известный шеф ищет молодых и талантливых поваров от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен», рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница!». 25-летний парень работает поваром около пяти лет и специализируется на русской, французской и «фьюжн» кухнях. Вместе с еще пятью кулинарами он должен будет определить блюдо с закрытыми глазами. В случае победы в испытании Олег перейдет во второй этап, где ему предстоит проявить креативность и приготовить французскую кухню из предоставленных продуктов. После приготовленное попробует певица Мари Краймбрери (родом с Украины, но получившая славу в России). Выпуск с екатеринбуржцем появится 19 ноября на «Пятнице!». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Олег Кеткин снялся в новом выпуске шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. На проекте известный шеф ищет молодых и талантливых поваров от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен», рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница!». 25-летний парень работает поваром около пяти лет и специализируется на русской, французской и «фьюжн» кухнях. Вместе с еще пятью кулинарами он должен будет определить блюдо с закрытыми глазами. В случае победы в испытании Олег перейдет во второй этап, где ему предстоит проявить креативность и приготовить французскую кухню из предоставленных продуктов. После приготовленное попробует певица Мари Краймбрери (родом с Украины, но получившая славу в России). Выпуск с екатеринбуржцем появится 19 ноября на «Пятнице!».