Екатеринбуржец накормит украинскую певицу, чтобы стать новой звездой «Мишлен»

Екатеринбуржец Олег Кеткин снялся в новом выпуске шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. На проекте известный шеф ищет молодых и талантливых поваров от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен», рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница!».
25-летний парень работает поваром около пяти лет и специализируется на русской, французской и «фьюжн» кухнях. Вместе с еще пятью кулинарами он должен будет определить блюдо с закрытыми глазами.
В случае победы в испытании Олег перейдет во второй этап, где ему предстоит проявить креативность и приготовить французскую кухню из предоставленных продуктов. После приготовленное попробует певица Мари Краймбрери (родом с Украины, но получившая славу в России). Выпуск с екатеринбуржцем появится 19 ноября на «Пятнице!».
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