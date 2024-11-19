19 ноября 2024

В мэрии Кунгура назвали сроки ремонта в детском саду, где обрушилась штукатурка

В Кунгуре ремонт в детском саду, где обрушилась штукатурка, сделают до 26 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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По факту осыпания штукатурки в детском саду в Кунгуре проводятся проверки
По факту осыпания штукатурки в детском саду в Кунгуре проводятся проверки Фото:

В Кунгуре (Пермский край) ремонт в детском саду №15, где обрушилась штукатурка, проведут до 26 ноября. Об этом URA.RU сообщили в окружной администрации.

«Выполнение ремонта планируется до 26 ноября. Проверка организована Управлением образования Кунгурского округа Пермского края и правоохранительными органами. На время ремонта дети будут находиться в другой группе», — рассказали URA.RU в мэрии.

Ранее в соцсетях появились фото, на которых видно, что пол в детском саду засыпан штукатуркой. В мэрии утверждают, что осыпался небольшой участок, а фото в соцсетях сделаны после полной зачистки потолка. Следователи проводят проверку по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК), а руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о проверке.

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В Кунгуре (Пермский край) ремонт в детском саду №15, где обрушилась штукатурка, проведут до 26 ноября. Об этом URA.RU сообщили в окружной администрации. «Выполнение ремонта планируется до 26 ноября. Проверка организована Управлением образования Кунгурского округа Пермского края и правоохранительными органами. На время ремонта дети будут находиться в другой группе», — рассказали URA.RU в мэрии. Ранее в соцсетях появились фото, на которых видно, что пол в детском саду засыпан штукатуркой. В мэрии утверждают, что осыпался небольшой участок, а фото в соцсетях сделаны после полной зачистки потолка. Следователи проводят проверку по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК), а руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о проверке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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