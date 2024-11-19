Бастрыкин заинтересовался обрушением штукатурки в детсаду Кунгура

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ЧП в детском саду Кунгура (Пермский край). Доклад о проверке обрушения штукатурки в учреждении он поручил предоставить главе СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину.
«В информационном пространстве появилось сообщение о том, что в детском саду в городе Кунгуре во время замены ламп освещения в группе обрушилась часть отделочного материала с потолка. СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В . доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении Следственного комитета в Telegram.
Как ранее рассказывало URA.RU, штукатурка в детсаду №15 Кунгура обрушилась 18 ноября. Царапину получил минимум один ребенок. Следкомитет и прокуратура начали свои проверки. В мэрии Кунгура говорят, что в соцсетях и СМИ преувеличивают масштабы случившееся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!