Бастрыкин заинтересовался обрушением штукатурки в детсаду Кунгура

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин ждет доклад из Кунгура
Александр Бастрыкин ждет доклад из Кунгура Фото:

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ЧП в детском саду Кунгура (Пермский край). Доклад о проверке обрушения штукатурки в учреждении он поручил предоставить главе СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину.

«В информационном пространстве появилось сообщение о том, что в детском саду в городе Кунгуре во время замены ламп освещения в группе обрушилась часть отделочного материала с потолка. СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В . доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении Следственного комитета в Telegram.

Как ранее рассказывало URA.RU, штукатурка в детсаду №15 Кунгура обрушилась 18 ноября. Царапину получил минимум один ребенок. Следкомитет и прокуратура начали свои проверки. В мэрии Кунгура говорят, что в соцсетях и СМИ преувеличивают масштабы случившееся. 

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ЧП в детском саду Кунгура (Пермский край). Доклад о проверке обрушения штукатурки в учреждении он поручил предоставить главе СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину. «В информационном пространстве появилось сообщение о том, что в детском саду в городе Кунгуре во время замены ламп освещения в группе обрушилась часть отделочного материала с потолка. СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В . доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении Следственного комитета в Telegram. Как ранее рассказывало URA.RU, штукатурка в детсаду №15 Кунгура обрушилась 18 ноября. Царапину получил минимум один ребенок. Следкомитет и прокуратура начали свои проверки. В мэрии Кунгура говорят, что в соцсетях и СМИ преувеличивают масштабы случившееся. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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