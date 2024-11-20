Суд Ханты-Мансийска объявил в розыск сбежавшего после приговора экс-чиновника

Ханты-Мансийский районный суд объявил в розыск бывшего сотрудника отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития региона Дениса Журавлева. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.
«Журавлев объявлен в розыск 30 октября. Устанавливается его местонахождение», — сообщили в пресс-службе суда.
Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что силовики проведут комплекс оперативных мероприятий, чтобы искать Журавлева даже за пределами региона. «У него в качестве меры пресечения была подписка о невыезде. И за то, что он сбежал, никто не понесет наказания. Вся ответственность лежит на самом подсудимом», — рассказал инсайдер.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее суд ХМАО приговорил Журавлева к 10 годам лишения свободы. Однако он не явился на оглашение приговора и скрылся.
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