Суд Ханты-Мансийска объявил в розыск сбежавшего после приговора экс-чиновника

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Журавлев скрылся после оглашения приговора суда
Журавлев скрылся после оглашения приговора суда Фото:

Ханты-Мансийский районный суд объявил в розыск бывшего сотрудника отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития региона Дениса Журавлева. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.

«Журавлев объявлен в розыск 30 октября. Устанавливается его местонахождение», — сообщили в пресс-службе суда.

Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что силовики проведут комплекс оперативных мероприятий, чтобы искать Журавлева даже за пределами региона. «У него в качестве меры пресечения была подписка о невыезде. И за то, что он сбежал, никто не понесет наказания. Вся ответственность лежит на самом подсудимом», — рассказал инсайдер.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее суд ХМАО приговорил Журавлева к 10 годам лишения свободы. Однако он не явился на оглашение приговора и скрылся.

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Ханты-Мансийский районный суд объявил в розыск бывшего сотрудника отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития региона Дениса Журавлева. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе суда. «Журавлев объявлен в розыск 30 октября. Устанавливается его местонахождение», — сообщили в пресс-службе суда. Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что силовики проведут комплекс оперативных мероприятий, чтобы искать Журавлева даже за пределами региона. «У него в качестве меры пресечения была подписка о невыезде. И за то, что он сбежал, никто не понесет наказания. Вся ответственность лежит на самом подсудимом», — рассказал инсайдер. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. Ответ ожидается. Ранее суд ХМАО приговорил Журавлева к 10 годам лишения свободы. Однако он не явился на оглашение приговора и скрылся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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