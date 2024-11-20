Куйвашев едет на собрание российской элиты с гонщиком, спикером заксо и воспитателем

Компанию свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву на 22-м Всероссийском съезде «Единой России» составят пять человек. Среди них есть и неизвестная региональному истеблишменту фамилия — Александра Шевченко, заведующая детским садом в Верхней Синячихе. Список делегатов озвучили на партийной конференции, которая проходила вечером 20 ноября, передает корреспондент URA.RU.
«Александра Шевченко — секретарь первичного отделения в Алапаевском районе, ведет работу по партийному проекту „Женское движение ‚Единой России‘“, активно занимается волонтерской деятельностью. По итогам 2024 года она показала один из лучших результатов по всем активностям. У нас много достойных партийцев, состав делегатов стараемся менять», — пояснил корреспонденту URA.RU глава регионального исполкома ЕР, депутат заксо Дмитрий Жуков.
Помимо Шевченко, в списке спикер парламента Людмила Бабушкина, бессменная спутница губернатора на подобных мероприятиях, депутаты заксо Сергей Карякин — известный гонщик, победитель ралли «Дакар», и председатель бюджетного комитета Петр Соколюк, а также политический вице-губернатор Олег Чемезов. В прошлом году на съезд партии в Москву губернатор летал с расширенным составом делегации — его сопровождали девять человек, в том числе Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Конференция прошла вечером 20 ноября в «Екатеринбург-Экспо». Как ранее сообщало URA.RU, Куйвашев дал партийцам первые установки по выборам в 2026 году, а также утвердил обновленный список президиума областного политсовета ЕР.
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