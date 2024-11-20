20 ноября 2024

В Челябинске откроется фастфуд морепродуктов

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В «Мидийном месте» большинство блюд представят с мидиями в составе
В «Мидийном месте» большинство блюд представят с мидиями в составе Фото:

В Челябинске в феврале 2025 года откроют ресторан «Мидийное место» с быстрой подачей морепродуктов. Средний чек заведения составит 1 200 — 1 500 рублей.

«Мы планируем открыться к 8 марта. В феврале технически. Уже уверенно ресторан заработает в марте», — передает издание «ДК-Челябинск» слова собственника.

Ресторан откроют по франшизе, которая уже действует в 40 городах России. Накануне сеть зашла и в Казахстан. Средний чек составляет около полутора тысяч рублей, а продукты поставляются с Дальнего Востока. Согласно официальному сайту, горшочек мидий предлагают за 790 рублей, пасты — за 590 рублей, набор креветок — за 1490 рублей. В меню также представлены супы и салаты с морепродуктами, стейки из рыбы, кальмары и гарниры из картофеля и фасоли.

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В Челябинске в феврале 2025 года откроют ресторан «Мидийное место» с быстрой подачей морепродуктов. Средний чек заведения составит 1 200 — 1 500 рублей. «Мы планируем открыться к 8 марта. В феврале технически. Уже уверенно ресторан заработает в марте», — передает издание «ДК-Челябинск» слова собственника. Ресторан откроют по франшизе, которая уже действует в 40 городах России. Накануне сеть зашла и в Казахстан. Средний чек составляет около полутора тысяч рублей, а продукты поставляются с Дальнего Востока. Согласно официальному сайту, горшочек мидий предлагают за 790 рублей, пасты — за 590 рублей, набор креветок — за 1490 рублей. В меню также представлены супы и салаты с морепродуктами, стейки из рыбы, кальмары и гарниры из картофеля и фасоли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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