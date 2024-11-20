В Челябинске откроется фастфуд морепродуктов

В Челябинске в феврале 2025 года откроют ресторан «Мидийное место» с быстрой подачей морепродуктов. Средний чек заведения составит 1 200 — 1 500 рублей.
«Мы планируем открыться к 8 марта. В феврале технически. Уже уверенно ресторан заработает в марте», — передает издание «ДК-Челябинск» слова собственника.
Ресторан откроют по франшизе, которая уже действует в 40 городах России. Накануне сеть зашла и в Казахстан. Средний чек составляет около полутора тысяч рублей, а продукты поставляются с Дальнего Востока. Согласно официальному сайту, горшочек мидий предлагают за 790 рублей, пасты — за 590 рублей, набор креветок — за 1490 рублей. В меню также представлены супы и салаты с морепродуктами, стейки из рыбы, кальмары и гарниры из картофеля и фасоли.
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