Одним из обвиняемых в убийстве челябинского топ-менеджера является полицейский

В убийстве обвиняют подполковника Дмитрия Колтунова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одним из фигурантов дела об убийстве бывшего исполняющего директора АО «Лискимонтажконструкция», уроженца Челябинской области Максима Пермякова является Дмитрий Колтунов, работающий заместителем начальника отдела МВД по Лискам. Его арестовали на два месяца.

«Фигурантами дела стали 26-летний слесарь и 41-летний действующий сотрудник полиции Воронежской области Дмитрий Колтунов. Предварительно, силовик похитил Пермякова и вместе со знакомым пытался инсценировать несчастный случай на дороге», — сообщает сайт «ngs42.ру».

Кемеровский райсуд арестовал обвиняемых на два месяца. Они пробудут в СИЗО до 18 января. Не исключено, что данная мера пресечения будет продлеваться.

Тело Пермякова обнаружили на трассе «Кемерово-Новосибирск» вечером 18 ноября. Рядом нашли его автомобиль. Смерть носила криминальный характер. По подозрению в убийсвте были задержаны два жителя Воронежской области.

Официальную версию причины убийства правоохранители не сообщают. По данным местных telegram-каналов, киллеров мог подослать якобы бывший муж женщины, с которой Пермяков недавно переехал в Кузбасс.