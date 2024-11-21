Новый мэр Челябинска Лошкин признал, что руководить КСП было легче

Мэр Челябинска Алексей Лошкин признался, что быть руководителем Контрольно-счетной палаты (КСП) региона проще, чем главой города. Об этом он 21 ноября заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
«Как же мне спокойно работалось на предыдущем месте работы — такой вывод я точно сделал. Поначалу ложишься спать и думаешь, что проснешься и это окажется сном. Кому-то работа чиновника кажется вальяжной, но она требует высокого уровня самоотдачи, если действительно хочешь сделать что-то полезное. Нечему завидовать на этом месте, это реальный труд», — заявил Лошкин.
Он отметил, что старается полностью погружаться во все вопросы. Лошкин признался, что не может не пропускать через себя ситуацию, объяснив, что для каждого жителя частная проблема является приоритетной.
Глава города также рассказал о том, что регулярно выходит на пробежки. Про нового мэра известно, что он активно занимается спортом. Он не только занимается бегом, но и является кандидатом в мастера спорта по боксу.
«Регулярно бегаю уже много лет. Я не скрываюсь и бегу там же, где все. Заниматься спортом не прекращал с шести лет. Мне сложно без спорта и на этой работе особенно ощущается: когда у тебя нет сил, происходит эмоциональная разгрузка», — поделился Лошкин.
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