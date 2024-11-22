В Екатеринбурге выпустили уникальную историческую сказку — о городе и царевне Екатерине. Фото

В Екатеринбурге презентовали книгу «Санкт-Екатеринбург»

22 ноября 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

«Санкт-Екатеринбург» уже продается в книжных магазинах Екатеринбурга и Верхней Пышмы Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге прошла презентация новой книги «Санкт-Екатеринбург», где живым языком рассказывается об истории основания уральской столицы и царевне Екатерине Александрийской. По словам авторов, своей основной задачей они видели уход от имиджа «города бесов» и возможность окунуться в исторические факты, поданные в легкой форме. Как рассказал на презентации создатель книги, журналист Андрей Санников, изначально он вместе с писателем и сооснователем «Стенограффии» Евгением Фатеевым хотел сделать брошюру для детей. Предполагалось, что учащиеся с 4-го по 6-й класс через повествование о Екатерине Александрийской будут изучать историю Свердловской области, но команда решила все же создать что-то «непровинциальное и качественное». Так к выпуску «Санкт-Екатеринбурга» подключились художник Алексей Граблин и дизайнер Андрей Колоколов. «Екатерина показана человечно, и, самое главное, она молодая, немножко борзая девчонка, какой, наверное, она и была на самом деле. Она вызывает эмпатию, когда мы смотрим на то, как она себя ведет. Книга интерактивна, потому что мы ввели кальку. Например, какие-то предметы передаются со страницы на страницу, и, чтобы прочитать текст, вам нужно будет немного помучиться и его составить», — поделился Колоколов, говоря об «игривости» верстки. Депутат гордумы Тимофей Жуков подчеркнул, что книга получилась бесконфликтная и в ней много об истории города, отцах-основателях, жизни Святой Екатерины, которая является покровительницей Екатеринбурга. «Книга будет интересна маленьким детям, потому что она написана языком, которым нам в детстве читали сказки. При этом заинтересует и взрослых, которые заново познакомятся с городом», — уверен Жуков. Купить «Санкт-Екатеринбург» можно в магазинах «Книги, кофе и другие измерения», «Буквально» и в Музейном комплексе гражданской и военной техники в Верхней Пышме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошла презентация новой книги «Санкт-Екатеринбург», где живым языком рассказывается об истории основания уральской столицы и царевне Екатерине Александрийской. По словам авторов, своей основной задачей они видели уход от имиджа «города бесов» и возможность окунуться в исторические факты, поданные в легкой форме. Как рассказал на презентации создатель книги, журналист Андрей Санников, изначально он вместе с писателем и сооснователем «Стенограффии» Евгением Фатеевым хотел сделать брошюру для детей. Предполагалось, что учащиеся с 4-го по 6-й класс через повествование о Екатерине Александрийской будут изучать историю Свердловской области, но команда решила все же создать что-то «непровинциальное и качественное». Так к выпуску «Санкт-Екатеринбурга» подключились художник Алексей Граблин и дизайнер Андрей Колоколов. «Екатерина показана человечно, и, самое главное, она молодая, немножко борзая девчонка, какой, наверное, она и была на самом деле. Она вызывает эмпатию, когда мы смотрим на то, как она себя ведет. Книга интерактивна, потому что мы ввели кальку. Например, какие-то предметы передаются со страницы на страницу, и, чтобы прочитать текст, вам нужно будет немного помучиться и его составить», — поделился Колоколов, говоря об «игривости» верстки. Депутат гордумы Тимофей Жуков подчеркнул, что книга получилась бесконфликтная и в ней много об истории города, отцах-основателях, жизни Святой Екатерины, которая является покровительницей Екатеринбурга. «Книга будет интересна маленьким детям, потому что она написана языком, которым нам в детстве читали сказки. При этом заинтересует и взрослых, которые заново познакомятся с городом», — уверен Жуков. Купить «Санкт-Екатеринбург» можно в магазинах «Книги, кофе и другие измерения», «Буквально» и в Музейном комплексе гражданской и военной техники в Верхней Пышме.