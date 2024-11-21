В Снежинске водитель протаранил полицейский автозак

22 ноября 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Автозак от удара перевернулся на бок Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Снежинске (Челябинская область) водитель из-за невнимательности протаранил полицейский автозак. От удара спецсредство перевернулось на бок. В момент ДТП в автозаке находились лишь сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Водитель гражданского автомобиля, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со спецавтомобилем полиции. В момент аварии в салоне находились только полицейские», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. От удара полицейский автозак завалился на бок. Пострадавших при ДТП нет Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Снежинске (Челябинская область) водитель из-за невнимательности протаранил полицейский автозак. От удара спецсредство перевернулось на бок. В момент ДТП в автозаке находились лишь сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Водитель гражданского автомобиля, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со спецавтомобилем полиции. В момент аварии в салоне находились только полицейские», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. От удара полицейский автозак завалился на бок. Пострадавших при ДТП нет