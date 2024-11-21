21 ноября 2024

В Снежинске водитель протаранил полицейский автозак

© Служба новостей «URA.RU»
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Автозак от удара перевернулся на бок Фото:

В Снежинске (Челябинская область) водитель из-за невнимательности протаранил полицейский автозак. От удара спецсредство перевернулось на бок. В момент ДТП в автозаке находились лишь сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Водитель гражданского автомобиля, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со спецавтомобилем полиции. В момент аварии в салоне находились только полицейские», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

От удара полицейский автозак завалился на бок. Пострадавших при ДТП нет

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В Снежинске (Челябинская область) водитель из-за невнимательности протаранил полицейский автозак. От удара спецсредство перевернулось на бок. В момент ДТП в автозаке находились лишь сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Водитель гражданского автомобиля, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со спецавтомобилем полиции. В момент аварии в салоне находились только полицейские», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. От удара полицейский автозак завалился на бок. Пострадавших при ДТП нет
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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