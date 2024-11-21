21 ноября 2024

Челябинцам отказались выдавать лекарства от астмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, воздух, лечение, астма, дыхание, ингалятор, болезнь, медицина
В поликлинике попросили встать в очередь за льготными лекарствами от астмы Фото:

В Челябинске пациентам с астмой отказали в выдаче бесплатных лекарств. Больных направили в очередь, как как льготных лекарств нет уже несколько месяцев, рассказала URA.RU челябинка.

«Льготных лекарств нет в поликлинике уже несколько месяцев. Мне объяснили, что льготников на поликлинику много, препараты быстро кончаются, а привозят мало и бюджет маленький. И максимум что можно сейчас сделать — это встать в очередь, как появятся лекарства — мне позвонят», — рассказала URA.RU Анастасия К.

Пациентка уточнила, что стоит на учете с бронхиальной астмой в поликлинике №5 на Комсомольском проспекте. Ей нужны ингаляции через небулайзер и ингалятор для снятия приступов, в аптеке это стоит около четырех тысяч рублей. Сейчас у женщины есть возможность купить лекарства за свой счет, чтобы перестать задыхаться, но она спрашивает, как быть малообеспеченным людям или пенсионерам — брать кредит или занимать деньги?

«Самое страшное — это перестать дышать в любую секунду, а у меня дочь маленькая. Почему мы должны по несколько месяцев ждать хотя бы получение ингалятора?», — спрашивает пациентка, требуя разобраться с получением льготных лекарств.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал.

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В Челябинске пациентам с астмой отказали в выдаче бесплатных лекарств. Больных направили в очередь, как как льготных лекарств нет уже несколько месяцев, рассказала URA.RU челябинка. «Льготных лекарств нет в поликлинике уже несколько месяцев. Мне объяснили, что льготников на поликлинику много, препараты быстро кончаются, а привозят мало и бюджет маленький. И максимум что можно сейчас сделать — это встать в очередь, как появятся лекарства — мне позвонят», — рассказала URA.RU Анастасия К. Пациентка уточнила, что стоит на учете с бронхиальной астмой в поликлинике №5 на Комсомольском проспекте. Ей нужны ингаляции через небулайзер и ингалятор для снятия приступов, в аптеке это стоит около четырех тысяч рублей. Сейчас у женщины есть возможность купить лекарства за свой счет, чтобы перестать задыхаться, но она спрашивает, как быть малообеспеченным людям или пенсионерам — брать кредит или занимать деньги? «Самое страшное — это перестать дышать в любую секунду, а у меня дочь маленькая. Почему мы должны по несколько месяцев ждать хотя бы получение ингалятора?», — спрашивает пациентка, требуя разобраться с получением льготных лекарств. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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