Участница Олимпийских игр из Челябинска Ефременкова объявила о беременности. Фото

22 ноября 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Екатерина Алдошкина (Ефременкова) беременна Фото: instagram/katrina_efrem (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Участница Олимпийских игр в дисциплине «шорт-трек» из Челябинска Екатерина Алдошкина (в девичестве Ефременкова) объявила о своей беременности. Пост о важном событии в своей жизни она опубликовала в социальных сетях. «Маленькая Алдошкина на фото. Узнала в Данин др (день рождения), ждала неделю, пока прилетит со сбора, чтобы сказать вживую», — сообщила спортсменка в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Шорт-трекистка состоит в браке с «коллегой по цеху» Данилом Алдошкиным с июля 2023 года. До недавнего времени пара радовала подписчиков своими пуделями. Теперь поводов для радости станет больше. Редакция URA.RU поздравляет челябинскую спортсменку со скорым пополнением в семье. Екатерина Алдошкина (в девичестве Ефременкова) поделилась радостной новостью о своей беременности Фото: страница Екатерины Алдошкиной (Ефременковой) в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участница Олимпийских игр в дисциплине «шорт-трек» из Челябинска Екатерина Алдошкина (в девичестве Ефременкова) объявила о своей беременности. Пост о важном событии в своей жизни она опубликовала в социальных сетях. «Маленькая Алдошкина на фото. Узнала в Данин др (день рождения), ждала неделю, пока прилетит со сбора, чтобы сказать вживую», — сообщила спортсменка в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Шорт-трекистка состоит в браке с «коллегой по цеху» Данилом Алдошкиным с июля 2023 года. До недавнего времени пара радовала подписчиков своими пуделями. Теперь поводов для радости станет больше. Редакция URA.RU поздравляет челябинскую спортсменку со скорым пополнением в семье.