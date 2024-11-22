Участница Олимпийских игр из Челябинска Ефременкова объявила о беременности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Алдошкина (Ефременкова) беременна Фото:

Участница Олимпийских игр в дисциплине «шорт-трек» из Челябинска Екатерина Алдошкина (в девичестве Ефременкова) объявила о своей беременности. Пост о важном событии в своей жизни она опубликовала в социальных сетях.

«Маленькая Алдошкина на фото. Узнала в Данин др (день рождения), ждала неделю, пока прилетит со сбора, чтобы сказать вживую», — сообщила спортсменка в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Шорт-трекистка состоит в браке с «коллегой по цеху» Данилом Алдошкиным с июля 2023 года. До недавнего времени пара радовала подписчиков своими пуделями. Теперь поводов для радости станет больше. Редакция URA.RU поздравляет челябинскую спортсменку со скорым пополнением в семье.

Екатерина Алдошкина (в девичестве Ефременкова) поделилась радостной новостью о своей беременности
Екатерина Алдошкина (в девичестве Ефременкова) поделилась радостной новостью о своей беременности
Фото:

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Участница Олимпийских игр в дисциплине «шорт-трек» из Челябинска Екатерина Алдошкина (в девичестве Ефременкова) объявила о своей беременности. Пост о важном событии в своей жизни она опубликовала в социальных сетях. «Маленькая Алдошкина на фото. Узнала в Данин др (день рождения), ждала неделю, пока прилетит со сбора, чтобы сказать вживую», — сообщила спортсменка в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Шорт-трекистка состоит в браке с «коллегой по цеху» Данилом Алдошкиным с июля 2023 года. До недавнего времени пара радовала подписчиков своими пуделями. Теперь поводов для радости станет больше. Редакция URA.RU поздравляет челябинскую спортсменку со скорым пополнением в семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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