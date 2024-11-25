МИД РФ не исключил развертывание ракет в Азиатском регионе против США

В случае появления американских ракет в Азии, Россия рассматривает возможность для размещения собственного вооружения в этом регионе. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии в случае появления там ракет США», — подчеркнул Рябков. Его слова передает РИА Новости.
Ранее в МИД РФ сообщали о том, что страны НАТО обеспечивают азиатские страны собственным вооружением. Таким образом страны Запада, включая США, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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