МИД РФ не исключил развертывание ракет в Азиатском регионе против США

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Если США продолжит развертывать свое вооружение в Азии, Россия может ответить аналогично, уточнили в МИД РФ
Если США продолжит развертывать свое вооружение в Азии, Россия может ответить аналогично, уточнили в МИД РФ Фото:

В случае появления американских ракет в Азии, Россия рассматривает возможность для размещения собственного вооружения в этом регионе. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии в случае появления там ракет США», — подчеркнул Рябков. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее в МИД РФ сообщали о том, что страны НАТО обеспечивают азиатские страны собственным вооружением. Таким образом страны Запада, включая США, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 

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В случае появления американских ракет в Азии, Россия рассматривает возможность для размещения собственного вооружения в этом регионе. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. «Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии в случае появления там ракет США», — подчеркнул Рябков. Его слова передает РИА Новости.  Ранее в МИД РФ сообщали о том, что страны НАТО обеспечивают азиатские страны собственным вооружением. Таким образом страны Запада, включая США, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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