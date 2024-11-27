Главную площадь Челябинска перекроют из-за строительства ледового городка

Площадь Революции в Челябинске перекроют для пешеходов на время строительных работ по установке ледового городка. Как сообщили в управлении культуры города, 27 ноября начнут монтаж металлических ограждений, а также привезут на территорию необходимые материалы и оборудование.
«Сегодня на площади Революции будут установлены металлические ограждения, проводится работа по завозу оборудования, материалов. Просим жителей города заранее планировать маршрут передвижения в районе площади Революции, и не осуществлять передвижение на огороженной территории», — сообщили в пресс-службе управления культуры.
О том, что строительство ледового городка на площади Революции стартовало стало известно 25 ноября. Со слов мэра Челябинска Лошкина, к середине декабря в центре города уже появятся ледяные фигуры. Темой городка в 2025 году стал «Остров сокровищ». Ее выбрали с помощью голосования жителей.
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