Главную площадь Челябинска перекроют из-за строительства ледового городка

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Пешеходов просят обращать внимание на ограждения на площади Революции
Пешеходов просят обращать внимание на ограждения на площади Революции Фото:

Площадь Революции в Челябинске перекроют для пешеходов на время строительных работ по установке ледового городка. Как сообщили в управлении культуры города, 27 ноября начнут монтаж металлических ограждений, а также привезут на территорию необходимые материалы и оборудование.

«Сегодня на площади Революции будут установлены металлические ограждения, проводится работа по завозу оборудования, материалов. Просим жителей города заранее планировать маршрут передвижения в районе площади Революции, и не осуществлять передвижение на огороженной территории», — сообщили в пресс-службе управления культуры.

О том, что строительство ледового городка на площади Революции стартовало стало известно 25 ноября. Со слов мэра Челябинска Лошкина, к середине декабря в центре города уже появятся ледяные фигуры. Темой городка в 2025 году стал «Остров сокровищ». Ее выбрали с помощью голосования жителей.

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Площадь Революции в Челябинске перекроют для пешеходов на время строительных работ по установке ледового городка. Как сообщили в управлении культуры города, 27 ноября начнут монтаж металлических ограждений, а также привезут на территорию необходимые материалы и оборудование. «Сегодня на площади Революции будут установлены металлические ограждения, проводится работа по завозу оборудования, материалов. Просим жителей города заранее планировать маршрут передвижения в районе площади Революции, и не осуществлять передвижение на огороженной территории», — сообщили в пресс-службе управления культуры. О том, что строительство ледового городка на площади Революции стартовало стало известно 25 ноября. Со слов мэра Челябинска Лошкина, к середине декабря в центре города уже появятся ледяные фигуры. Темой городка в 2025 году стал «Остров сокровищ». Ее выбрали с помощью голосования жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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