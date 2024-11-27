Ветеран боевых действий умер после лечения в клинике Екатеринбурга

27 ноября 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Мужчина собирался уехать на спецоперацию РФ на Украине (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге ветеран боевых действий умер после реабилитации в одном из медицинских центров. Мужчина собирался отправиться на российскую спецоперацию на Украине. Подробности истории URA.RU рассказал адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «Свердловчанин решил уехать на фронт, но перед этим хотел поправить здоровье в клинике. Пролежал там десять дней. Через два дня после выписки попал в реанимацию, а затем скончался. Ему поставили двухстороннюю пневмонию и отек головного мозга. Из-за халатности врачей страна потеряла настоящего героя, служившего в Чечне», — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас в суде идет разбирательство по этому делу. Директор клиники заявил, что он лишь «номинальный директор», поэтому ответственности никакой не несет. Решается вопрос о выделении материала в отдельное уголовное производство, заключил Портнягин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ветеран боевых действий умер после реабилитации в одном из медицинских центров. Мужчина собирался отправиться на российскую спецоперацию на Украине. Подробности истории URA.RU рассказал адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «Свердловчанин решил уехать на фронт, но перед этим хотел поправить здоровье в клинике. Пролежал там десять дней. Через два дня после выписки попал в реанимацию, а затем скончался. Ему поставили двухстороннюю пневмонию и отек головного мозга. Из-за халатности врачей страна потеряла настоящего героя, служившего в Чечне», — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас в суде идет разбирательство по этому делу. Директор клиники заявил, что он лишь «номинальный директор», поэтому ответственности никакой не несет. Решается вопрос о выделении материала в отдельное уголовное производство, заключил Портнягин.