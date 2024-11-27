Школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге в Сургуте

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Подросток сломал ребра, неудачно скатившись с горки в Сургуте
Подросток сломал ребра, неудачно скатившись с горки в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) школьник пострадал во время катания на тюбинге с горки. Подросток сломал ребра и позвонки на уровне грудного отдела, врачам пришлось поместить его в отделение реанимации.

«Первые сутки мальчик провел в реанимационном отделении, затем был переведен в хирургическое, где и проходит лечение до настоящего времени», — сообщили в telegram-канале Сургутской травмобольницы. Школьник врезался в забор, неудачно скатившись с горки.

Подросток оказался первым, кто получил серьезную травму на тюбинге в нынешнем зимнем сезоне в Сургуте. «Отпружинивая при первом столкновении, ватрушки меняют направление движения и с еще большей силой ударяются о землю или какое-то другое препятствие. Защитить от высокоэнергетической травмы надувные санки не могут», — добавляют врачи.

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В Сургуте (ХМАО) школьник пострадал во время катания на тюбинге с горки. Подросток сломал ребра и позвонки на уровне грудного отдела, врачам пришлось поместить его в отделение реанимации. «Первые сутки мальчик провел в реанимационном отделении, затем был переведен в хирургическое, где и проходит лечение до настоящего времени», — сообщили в telegram-канале Сургутской травмобольницы. Школьник врезался в забор, неудачно скатившись с горки. Подросток оказался первым, кто получил серьезную травму на тюбинге в нынешнем зимнем сезоне в Сургуте. «Отпружинивая при первом столкновении, ватрушки меняют направление движения и с еще большей силой ударяются о землю или какое-то другое препятствие. Защитить от высокоэнергетической травмы надувные санки не могут», — добавляют врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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