Школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) школьник пострадал во время катания на тюбинге с горки. Подросток сломал ребра и позвонки на уровне грудного отдела, врачам пришлось поместить его в отделение реанимации.
«Первые сутки мальчик провел в реанимационном отделении, затем был переведен в хирургическое, где и проходит лечение до настоящего времени», — сообщили в telegram-канале Сургутской травмобольницы. Школьник врезался в забор, неудачно скатившись с горки.
Подросток оказался первым, кто получил серьезную травму на тюбинге в нынешнем зимнем сезоне в Сургуте. «Отпружинивая при первом столкновении, ватрушки меняют направление движения и с еще большей силой ударяются о землю или какое-то другое препятствие. Защитить от высокоэнергетической травмы надувные санки не могут», — добавляют врачи.
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