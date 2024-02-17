Зеленский уклонился от ответа на вопрос об изменении призывного возраста армии

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Зеленский не стал отвечать на вопрос об изменении призывного возраста армии Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от вопроса об изменении призывного возраста армии. Это произошло в ходе его визита на Мюнхенскую конференцию.

«Это вопрос комплексный», — отметил он. Таким образом он избежал прямого ответа на вопрос о возможном изменении призывного возраста, сосредоточившись на важности организации справедливой ротации военнослужащих. При этом президент Украины признался, что не может назвать количество потерь личного состава ВСУ.

Ранее Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине. Он отметил, что оба срока продлены до 13 мая 2024 года, то есть на 90 дней.

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Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от вопроса об изменении призывного возраста армии. Это произошло в ходе его визита на Мюнхенскую конференцию. «Это вопрос комплексный», — отметил он. Таким образом он избежал прямого ответа на вопрос о возможном изменении призывного возраста, сосредоточившись на важности организации справедливой ротации военнослужащих. При этом президент Украины признался, что не может назвать количество потерь личного состава ВСУ. Ранее Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине. Он отметил, что оба срока продлены до 13 мая 2024 года, то есть на 90 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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