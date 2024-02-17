Зеленский уклонился от ответа на вопрос об изменении призывного возраста армии

Зеленский не стал отвечать на вопрос об изменении призывного возраста армии
Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от вопроса об изменении призывного возраста армии. Это произошло в ходе его визита на Мюнхенскую конференцию.
«Это вопрос комплексный», — отметил он. Таким образом он избежал прямого ответа на вопрос о возможном изменении призывного возраста, сосредоточившись на важности организации справедливой ротации военнослужащих. При этом президент Украины признался, что не может назвать количество потерь личного состава ВСУ.
Ранее Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине. Он отметил, что оба срока продлены до 13 мая 2024 года, то есть на 90 дней.
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