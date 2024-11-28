В Миассе Челябинской области к ранее обнаруженным нарушениям при строительстве набережной, которые не были исправлены, добавились новые. Об этом URA.RU 29 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта.
«Набережную в Миассе продолжают благоустраивать, не исправив нарушения. К странным ливневкам и отсутствию содержания добавилось пренебрежение техникой безопасности», — сообщили в ОНФ.
В организации провели очередную проверку хода работ на набережной стоимостью 27 миллионов рублей. Летом здесь уже были найдены нарушения, в первую очередь проект отличался от промежуточного результата.
«Были использованы явно более дешевые материалы, в результате чего скамейки развалились. Также вопросы были к странному обустройству ливневок: вода должна была стекать прямо под ноги отдыхающим», — уточнили в ОНФ. Эти нарушения не исправлены.
К ним добавились новые — фонари сломаны или покосились, плафонов у них нет. А в новой части строительство ведется с нарушениями техники безопасности. Так, детская площадка огорожена лентой и не может сдержать детей, которые играют на недоделанных и часто незакрепленных объектах с гвоздями и штырями. ОНФ направил обращение в мэрию Миасса и прокуратуру.
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