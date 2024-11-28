В Миассе найдены нарушения на стройке новой набережной. Видео

29 ноября 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

К ранее найденным нарушениям добавились новые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области к ранее обнаруженным нарушениям при строительстве набережной, которые не были исправлены, добавились новые. Об этом URA.RU 29 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта. «Набережную в Миассе продолжают благоустраивать, не исправив нарушения. К странным ливневкам и отсутствию содержания добавилось пренебрежение техникой безопасности», — сообщили в ОНФ. В организации провели очередную проверку хода работ на набережной стоимостью 27 миллионов рублей. Летом здесь уже были найдены нарушения, в первую очередь проект отличался от промежуточного результата. «Были использованы явно более дешевые материалы, в результате чего скамейки развалились. Также вопросы были к странному обустройству ливневок: вода должна была стекать прямо под ноги отдыхающим», — уточнили в ОНФ. Эти нарушения не исправлены. К ним добавились новые — фонари сломаны или покосились, плафонов у них нет. А в новой части строительство ведется с нарушениями техники безопасности. Так, детская площадка огорожена лентой и не может сдержать детей, которые играют на недоделанных и часто незакрепленных объектах с гвоздями и штырями. ОНФ направил обращение в мэрию Миасса и прокуратуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области к ранее обнаруженным нарушениям при строительстве набережной, которые не были исправлены, добавились новые. Об этом URA.RU 29 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта. «Набережную в Миассе продолжают благоустраивать, не исправив нарушения. К странным ливневкам и отсутствию содержания добавилось пренебрежение техникой безопасности», — сообщили в ОНФ. В организации провели очередную проверку хода работ на набережной стоимостью 27 миллионов рублей. Летом здесь уже были найдены нарушения, в первую очередь проект отличался от промежуточного результата. «Были использованы явно более дешевые материалы, в результате чего скамейки развалились. Также вопросы были к странному обустройству ливневок: вода должна была стекать прямо под ноги отдыхающим», — уточнили в ОНФ. Эти нарушения не исправлены. К ним добавились новые — фонари сломаны или покосились, плафонов у них нет. А в новой части строительство ведется с нарушениями техники безопасности. Так, детская площадка огорожена лентой и не может сдержать детей, которые играют на недоделанных и часто незакрепленных объектах с гвоздями и штырями. ОНФ направил обращение в мэрию Миасса и прокуратуру.