28 ноября 2024

В Миассе найдены нарушения на стройке новой набережной. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на осмотре строящейся набережной реки Миасс. Челябинск, набережная реки миасс, строитель, стройка
К ранее найденным нарушениям добавились новые Фото:

В Миассе Челябинской области к ранее обнаруженным нарушениям при строительстве набережной, которые не были исправлены, добавились новые. Об этом URA.RU 29 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта.

«Набережную в Миассе продолжают благоустраивать, не исправив нарушения. К странным ливневкам и отсутствию содержания добавилось пренебрежение техникой безопасности», — сообщили в ОНФ.

В организации провели очередную проверку хода работ на набережной стоимостью 27 миллионов рублей. Летом здесь уже были найдены нарушения, в первую очередь проект отличался от промежуточного результата.

«Были использованы явно более дешевые материалы, в результате чего скамейки развалились. Также вопросы были к странному обустройству ливневок: вода должна была стекать прямо под ноги отдыхающим», — уточнили в ОНФ. Эти нарушения не исправлены.

К ним добавились новые — фонари сломаны или покосились, плафонов у них нет. А в новой части строительство ведется с нарушениями техники безопасности. Так, детская площадка огорожена лентой и не может сдержать детей, которые играют на недоделанных и часто незакрепленных объектах с гвоздями и штырями. ОНФ направил обращение в мэрию Миасса и прокуратуру.

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В Миассе Челябинской области к ранее обнаруженным нарушениям при строительстве набережной, которые не были исправлены, добавились новые. Об этом URA.RU 29 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта. «Набережную в Миассе продолжают благоустраивать, не исправив нарушения. К странным ливневкам и отсутствию содержания добавилось пренебрежение техникой безопасности», — сообщили в ОНФ. В организации провели очередную проверку хода работ на набережной стоимостью 27 миллионов рублей. Летом здесь уже были найдены нарушения, в первую очередь проект отличался от промежуточного результата. «Были использованы явно более дешевые материалы, в результате чего скамейки развалились. Также вопросы были к странному обустройству ливневок: вода должна была стекать прямо под ноги отдыхающим», — уточнили в ОНФ. Эти нарушения не исправлены. К ним добавились новые — фонари сломаны или покосились, плафонов у них нет. А в новой части строительство ведется с нарушениями техники безопасности. Так, детская площадка огорожена лентой и не может сдержать детей, которые играют на недоделанных и часто незакрепленных объектах с гвоздями и штырями. ОНФ направил обращение в мэрию Миасса и прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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